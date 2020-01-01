Akıllı saatler tarzınızı yansıtıyor ve yaptığınız sporu daha ölçülebilir hale getiriyor. Performansınızı değerlendirme ve çizginizi yansıtma gibi özelliklere sahip bu aksesuarların her biri tasarım ve teknoloji harikası. Zevkinize ve bütçenize uygun olanları incelemeniz için bir değerlendirme yaptık.

Akıllı saat satın almak ve fitness konusunda daha disiplinli olmak istiyorsanız tavsiyelerimize kulak vermenizi öneririz. Teknoloji, spor standartlarını en üst seviyeye taşıyor, akıllı saatler bu konuda spor severlere büyük destek veriyor. Listemizde Adroid ve iPhone uyumlu farklı akıllı saatler yer alıyor.

Apple Watch Series 5

Bir iPhone’unuz varsa ve akıllı saat için iyi bir bütçe ayırdıysanız ya da kendinizi şımartmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorsanız, Apple Watch Series 5’i değerlendirebilirsiniz. Apple Watch Series 4 ile aynı tasarıma sahip bu akıllı saatin en büyük farkı hep açık kalabilen ekranı ve dahili pusulası. Pusula, doğada yürürken ya da koşarken yönünüzü rahatlıkla bulmanızı sağlıyor. Zengin uygulama içeriğiyle de dikkat çekiyor. Farklı saat kadranlarına da bayılacaksınız. Kadınlar daha çok 40 mm olanını tercih ediyorlar. Tabii ki daha büyük ekran seven kadınlar 44 mm olanını da kullanabiliyorlar.









Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 de “mutlaka en yeni model olmalı” demeyenler için fiyat ve kalite bakımından ideal bir seçenek. 38 ve 42 mm olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Antrenman takibi, suya dayanıklılık ve kalp hızı ölçer gibi birçok özellik Apple Watch Series 3’te yer alıyor. iPhone’unuza gelen bildirimleri akıllı telefonunuz üzerinden alabiliyorsunuz. Ayrıca Siri desteği de işleri oldukça kolaylaştırıyor. Şarj konusuna gelince… Bir gün boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Antrenman yaparken saatiniz üzerinden müzik dinleyebileceğinizi de hatırlatalım.





Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2, özellikle sağlıklı yaşam ve egzersiz özellikleriyle ön plana çıkıyor ve tasarımları da oldukça şık. Denizde ve havuzda rahatlıkla kullanılabiliyor, dolayısıyla yüzme antrenmanlarınız sırasında da size destek vermeyi sürdürüyor. Paslanmaz çelik ya da alüminyum kasa seçenekleri fiyat farkına neden oluyor, alırken bu detaya dikkat etmenizi öneririz.





Huaweı Watch GT 2

Huaweı Watch GT 2 de dikkat çekici seçenekler arasında. En başta şarj süresinin uzunluğu sebebiyle tercih ediliyor. 42 ve 46 mm olmak üzere iki kasa seçeneği sunuyor. 42 mm’lik model 1, 46 mm’lik olansa 2 haftaya kadar şarj edilmeden çalışma özelliğine sahip. Sağlıklı yaşam ve egzersiz odaklı uygulamalarıyla, takip araçlarıyla dikkat çeken şık bir saat. Stres durumunuzu gün içinde ekranınıza yansıtan stres testi ve uyku durumunuzu gösteren uygulamanın büyük ilgi gördüğünü de söyleyelim.





Fossil Sport Gen 5

Fossil Sport Gen 5 de güçlü özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu akıllı telefon üzerinden görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Android ve iPhone’larla uyumlu çalışan, suya dayanıklı Fossil Sport Gen 5, 1.28 inç dairesel OLED ekrana ve paslanmaz çelik gövdeye sahip.





Michael Kors Lexington

Modanın gözde markalarından Michael Kors’un Lexington adlı akıllı saatleri de özellikle metal tasarımlarıyla kendine hayran bırakıyor. 1.28 inç ekrana sahip bu gösterişli saatler kalp hızı ölçme özelliği ve 30 metreye kadar suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.





Emporio Armani Matteo

Emporio Armani Matteo ise bir tasarım harikası. Moda devinin bu akıllı ve şık saati antrenman takibi yapabiliyor ve su sporları yaparken de size destek verebiliyor. Bir gün şarj süresine sahip. Koşu ve yürüyüşlerde telefonunuzu yanınıza almanız bu akıllı saatle de gerekmiyor.