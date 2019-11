Sütyen nasıl seçilir?, Yatarken sütyen takılmalı mı? Sütyenin göğüslere zararı var mı? Bu soruların yanıtlarını öğrenme zamanı!

Günde en az 13 saat sütyen takıyoruz. Kimimiz yatmadan önce sütyenini çıkarırken, kimimiz de onunla birlikte uyumayı tercih ediyor. Sürekli üzerimizde taşıdığımız, rengarenk modellerini seçip özenle aldığımız sütyenler acaba bize zarar veriyor mu?



Memenin formunu bozuyor!

Sütyen taktığınızda memenizde çalışması gereken bir takım kaslar tembellik yapmaya başlıyor ve bu da göğsünüzün duruşunun bozulmasına sebep oluyor. Bunun dışında sütyen, göğüs sıcaklığınızı artırarak, göğüs kanserine yol açan prolaktin hormonunun artmasına izin veriyor. Yapılan diğer araştırmalara göre ise meme ölçüsüne uygun olmayan sütyen kullanıldığında meme kanseri tetiklenebiliyor.



Yatarken sütyen takmak...

Şu an için yararından ya da zararından kesin olarak söz edilmese de birtakım öngörüler var. Ancak yatarken sıkı veya toparlayıcı sütyen kullandığınızda memeye baskı yaparak o bölgedeki akımın bozulduğu ve bunun da birçok ağrıya sebep olduğu biliniyor.



Push up sütyenler

Küçük göğüslere sahip olmak, birçok kadın için sıkıcı bir durum olabiliyor. Bu yüzdendir ki göğüsleri daha büyük gösteren push up sütyenler tercih ediliyor. Peki onlarda durum nasıl? Acaba göğüslerimize zarar veriyorlar mı? Cevap veriyoruz: Evet! Çünkü bu sıkışık ortamda lenf düğümleri kendilerine yer bulamaz ve görevlerini düzgün yapamazlar. Bu da kistler başta olmak üzere birçok soruna yol açar. Adet dönemi daha fazla olmak üzere, kadın göğsünün boyutları hemen hemen her hafta değişir. Bu da göğüslerin sütyen içinde daha fazla sıkışmasına sebep olur. Push up sütyenler, göğüs uçlarını içeriye doğru bastırır ve ağrıya sebep olur.



Spor yaparken sütyen takmak

Çoğu kişi spor yaparken daha rahat olacağını düşünerek sütyen takmaz. Ama spor yaparken sütyen kullanmazsanız göğüslerin elastik dokusunu zedeleyebilir ve sarkmalarına sebep olabilirsiniz.



Sütyen takmadığımızda neler olur?

1. Meme yapısı büyür

Az önce demiştik ya, sıkıştığında göğüs kasları işlevini yapamaz diye... İşte artık yapabilir! Kaslar daha fazla çalıştığında güçlenirler ve sütyen takmayanların göğüsleri zamanla büyüyebilir.



2. Rahat nefes alırsınız

Özellikle yanlış tarzda sütyen kullanıyorsanız kan akışını engellersiniz. Bu da nefes almanızı zorlar. Bu yüzden sütyen takmadığınızda daha rahat nefes alırsınız.



3. Güzel uyursunuz

Sütyen takmadığınızda daha iyi uyursunuz çünkü rahat hissettiğinizde gevşeyebilirsiniz ve vücudunuz uykuya daha rahat geçebilir.



4. soruda sütyen seçimi

Sütyen seçimi konusunda yanlışlarınız olduğunu düşünüyorsanız işte size adım adım doğru kullanım...



Boyunuz kısa ise...

Göğüsleriniz ile beliniz arasındaki mesafe, uzun boylulara oranla daha kısa olur. Bu yüzden göğüslerinizi belinizden mümkün olduğunca uzak tutacak ve yukarı toparlayacak bir model seçmeniz gerekiyor. Aynı durum kiloluysanız da geçerli...



Göğüsleriniz büyük ve dolgun ise...

Mutlaka ama mutlaka göğüslerinizin boyutuna tam uyacak şekilde sütyen almalısınız. Spor sütyenler de dahil olmak üzere rahat hissedeceğiniz modelleri kullanmalısınız. Ayrıca sütyenin askıları da mutlaka kalın olmalı.



Göğüsleriniz birbirinden ayrık ise...

Ayrık görünen bir meme yapınız varsa, desteksiz ve yumuşak dokulu modeller seçin. En ideali ise balkonet stile sahip olanlar olacaktır. Böylece ayrık görüntü kaybolur ve göğüsler birleşir.



Göğüsleriniz sarkık ve yayvan ise...

Hem yukarı kaldıran hem de içten tutan destekli sütyenler tercih edebilirsiniz.



Hangi kıyafetle, hangi sütyen?

Saten elbiseler: Bildiğiniz üzere saten elbiseler iz belli eden kumaşlara sahipler. Dantelsiz ve dikişsiz sütyenler tam size göre.



Dekolte kıyafetler: Göğüsleriniz küçükse askısız olan straplez sütyenleri rahatça kullanabilirsiniz. Ama göğüsleriniz büyükse ve rahat edemiyorsanız şeffaf askılar ya da ince askılar tercih edebilirsiniz.



Kombinezon ve sütyen: Kendinizi çok seksi hissedeceğiniz kıyafetlerin içinde düşünün. Örneğin sabahlık ve kombinezon giydiğinizde sütyen izlerinin belli olmasını asla istemezsiniz. Göğüsleriniz küçükse zaten bunu dert etmenize gerek kalmaz. Peki ya büyük ve sarkıksa? Ya da istediğiniz şekilde durmuyorsa? Seksi bir kombinezonun içine sütyen giydiğinizde üzerine hemen sabahlığınızı giymek isteyeceksiniz çünkü oluşan görüntü hoşunuza gitmeyecek. Böyle bir durumda yapışkanlı straplez sütyenleri deneyebilirsiniz. Eğer bu da istediğiniz sonucu almanızı engellerse sütyeninizin askılarını kombinezon ile uyumlu olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Böylece ikisi bir arada olduğunda çok da göze batmayacaktır. Eğer giydiğiniz kombinezon, arkasında güzel bir dekolteyi barındırıyorsa ve sütyen sebebiyle görüntü bozulacaksa, sadece göğüs uçlarına yapıştırılan aksesuarlardan da faydalanabilirsiniz.



Sütyeni doğru kullanın!

* Sütyen göğsü bastırmamalı ve rahatsız etmemeli.

* Sütyenin duruşu rahat olmalı. Göğüsleriniz sütyenin kalıbını tam olarak doldurup şeklini almalı.

* Sütyenin askı ve bantları uygun ayarda olmalı.

* Sütyenin ön kısmı tam ortada durmalı.

* Sütyenin arka bandı tam hizasında durmalı. Yukarıya kayıyor ya da aşağıya düşüyorsa bir yanlışlık olmalı.