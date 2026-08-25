Trendyolmilla’dan okuldan kampüse, kampüsten şehre uzanan stil dolu yeni sezon

Okula Dönüş koleksiyonu çocuk ve gençlerin sezon stiline odaklanırken, Kampüse Dönüş, üniversite hayatına adım atan gençlerin dinamik şehir stilini, Şehre Dönüş ise yaz sonrasında günlük rutine ve yeni sezona hazırlanan kadın ve erkeklerin gardıroplarını yenileyecek alternatifleri sunuyor. Farklı yaşam stillerine eşlik eden koleksiyonlar, 24 Ağustos–20 Eylül tarihleri arasında müşterilerle buluşacak.

Trendyolmilla, yeni sezonun heyecanını okula ve kampüse dönen çocuk ve gençlerin stiline taşıyor. “Okula Dönüş” ve “Kampüse Dönüş” koleksiyonları, ilkokul çağındaki çocuklardan üniversite öğrencilerine uzanan geniş bir kitle için sezonun öne çıkan trendlerini yeniden yorumluyor. Okul sıralarından kampüs hayatına uzanan günlük stil, denimlerden basic parçalara, sezonun öne çıkan siluetlerinden tamamlayıcı stillere uzanan seçkilerle yeni sezona hazırlanıyor.

Okula Dönüşte Preppy ve College Esintisi

Trendyolmilla, Okula Dönüş kapsül koleksiyonuyla yeni sezonun trendlerini çocuk ve gençlerin okul stiline taşıyor. Preppy ve college akımlarından ilham alan koleksiyonda, kolej grafikleri, logolar, rugby çizgileri, polo yakalar, pileli etekler, denimler ve oversize sweatshirt’ler öne çıkıyor. Özellikle 9-12 yaş grubuna yönelik tasarımlarda şehirli ve özgün detaylar dikkat çekerken, bordo, lacivert, yeşil ve gri gibi okul stilinin zamansız tonları; tereyağı sarısı, açık mavi ve kırmızı gibi sezonun öne çıkan renkleriyle buluşuyor. Pamuklu örme ve sweatshirt kumaşları, denim ve yumuşak dokulu dokumaların bir araya geldiği koleksiyon, okul stilini günlük şehir hayatına taşıyan katmanlı ve dinamik kombin alternatifleri sunuyor.

Kampüse Dönüş kapsül koleksiyonu ise üniversite hayatının dinamik ruhunu yeni sezon trendleriyle buluşturuyor. Kampüs stilinin rahat ve özgür karakterinden ilham alan koleksiyon, günlük hayatın ritmine uyum sağlayan denimler, sweatshirt’ler, basic parçalar ve sezonun öne çıkan siluetleriyle gençlerin gardırobuna yeni bir yorum getiriyor. Derslerden sosyal hayata uzanan tempoya eşlik eden parçalar, sportif detaylarla şehirli stil kodlarını bir araya getirerek kampüs stilini günün farklı anlarına taşıyor.

Toplam 500’e yakın ürünün yer aldığı Okula Dönüş ve Kampüse Dönüş koleksiyonları, 24 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında satışta olacak. Çocuklardan üniversite öğrencilerine uzanan seçkiler, yeni eğitim dönemine girerken gardıropları sezonun trendleriyle yenilemek isteyenlere farklı stil alternatifleri sunuyor. Yeni sezon hazırlığını avantajlı hale getiren Trendyolmilla, 24-31 Ağustos tarihleri arasında yalnızca mobil uygulamada geçerli kampanyasıyla, seçili Okula Dönüş ve Kampüse Dönüş ürünlerinde 2 ve üzeri ürün alışverişinde 2. üründe %25 indirim fırsatı sunuyor.

Trendyolmilla, “Şehre Dönüş” koleksiyonlarıyla yeni sezonu karşılıyor

Okul ve kampüs stiline yönelik seçkilerin yanı sıra Trendyolmilla, Şehre Dönüş koleksiyonlarıyla yazdan sonbahara ve tatilden şehir hayatına geçişin stilini yeniden yorumluyor. Kadın, erkek ve farklı beden gruplarına yönelik moda seçkilerinden ayakkabı ve çantaya, kozmetikten ev yaşamına uzanan koleksiyon; yeni sezon gardırobunu ve yaşam alanlarını sonbahara hazırlayacak alternatifleri bir araya getiriyor.

Trendyolmilla Woman, Trendyolmilla Man, Trendyolmilla Curve, Trendyolmilla Shoes ve Trendyolmilla Home koleksiyonlarının yer aldığı seçkide, trençkotlar, hafif ceketler, oversize blazerlar, trikolar, denimler ve sweatshirt’ler yeni sezon gardırobunun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Loafer ve babetler ise sezon stilini tamamlayan alternatifler olarak öne çıkıyor. Bordo, kahverengi, gri ve ekru gibi sonbaharın zamansız tonlarının hâkim olduğu koleksiyonda ekose, sonbahar çiçekleri ve çizgili desenler sezonun öne çıkan desenleri arasında bulunuyor. Ev yaşamında ise banyo, mutfak ve dekorasyona yönelik seçkiler sonbahar atmosferini yaşam alanlarına taşıyor.