Swarovski SK16/17 "Crystal Galaxy" koleksiyonunun ilham kaynağı uzay ve galaksi.

Uzay ve galaksi teması sanat, mimari, tasarım ve sinema dünyasında yıllar boyunca sanatçılara ilham kaynağı oldu. Swarovski'nin Yaratıcı Direktörü Nathalie Colin de bu yıldız etkisinden esinlenerek 16/17 Sonbahar/Kış “Crystal Galaxy" koleksiyonunda bu temayı keşfetmeyi seçti. Takımyıldızlarından, yörüngedeki gezegenlere, kozmik gece renklerinden, ışıltılı buz saçaklarına, evrenin sonsuz elementlerini modernliği ve işçiliği ile göz kamaştıran son moda parçalarda bir araya getirildi.

Koleksiyon, siyah, gece mavisi ve buzlu berrak kristal gibi donuk tonlardan oluşan bir renk paletiyle modern kadınlara birçok parça sunuyor.

