‘Silence Of The Bees’ 7. mağazasıyla İstanbul Galata'da açıldı.

Özgün ve eğlenceli tasarımlarıyla dikkat çeken Silence Of The Bees, İzmir-Alsancak, Çeşme, Alaçatı, Hacımemiş, Bodrum ve Karayipler’den sonra en yeni konsept mağazasını İstanbul Galata’da açtı.

Türkiye’nin ilk vegan markası olan ve eğlenceli ruhunu tasarımlarına da yansıtan markanın ürün yelpazesinde yağmur botları, yağmurluklar, tshirtler, sweatshirtler, elbise çeşitleri, şortlar ve ayakkabılar bulunuyor. Ayrıca anne-baba-çocuk konseptiyle tasarladığı mayo bikini grupları da dikkat çekiyor. Günümüz koşullarında ısınmak için kürke, giyinmek için deriye ihtiyacın kalmadığı düşüncesiyle yola çıkan marka gelirinin bir kısmını hayvan barınaklarıyla paylaşıyor.