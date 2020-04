Yağmur botu veya yağmur çizmesi dediğimizde aklımıza soğuk mevsimler geliyor. Oysa ki çok fonksiyonel bu botların illa kış veya sonbaharda giyilmesi gerekmiyor. Bahçe işlerinden doğa yürüyüşlerine kadar birçok farklı alanda kullanılabilecek bu bot/çizme seçimlerinizi kolaylaştırmak için size minik bir rehber hazırladık. Yağmur çizmesi seçerken neleri göz önünde bulundurmalısınız, nasıl seçmelisiniz hepsi bu yazıda...

Sabah güne başlamışsınız, işe doğru koşturuyorsunuz ve bir su birikintisine bastınız, hem ayakkabınız hem çoraplarınız ıslandı. Dünya üzerinde herhalde ıslak ayakla gezmekten daha rahatsız edici hiçbir şey yoktur. Mevsimden bağımsız olarak bunun her an başımıza geleceğini düşünerek konforlu, rahat ve su geçirmez bir çift yağmur çizmesi veya yağmur botu almak gardırobunuza yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olacaktır.

Hemen her markanın kendi tasarımlarını ürettiği düşünülürse sayısız renk ve model seçeneğine sahip olabilirsiniz. Peki ama yağmur çizmesi ya da yağmur botu nasıl seçilmeli. Sizin için derledik.

En Doğru Ebatı Bulmak

Burun Mühim!

Yağmur botu veya çizmesi seçerken ilk dikkat etmeniz gereken burun kısmında parmaklarınızı rahat rahat oynatacak kadar alanınızın kalmış olması. Ne çok az ne çok fazla. Topuk kısmının problemsiz olarak hareket edebilmesi lazım, ama eğer her topuk yukarı hareket ettiğinde parmakları sıkıştırıyorsa ya da yere vuruyorsa çok küçük veya büyük olabilir. Bir de püf noktası, mutlaka yağmur botu alacağınız zaman kalın bir çorapla denemeye gidin. Tam oturan bir yağmur çizmesi aldım diye düşünürken kışlık çorap giyince daraltmak istemezsiniz.





Yağmur botunun burnunun rahat oturması lazım





Bacak Boyu

Klasik yağmur çizmesi modelleri dize doğru epey yukarıda bir yere kadar uzar. Bu sebeple baldırların genişliğine ve oturduğu noktada bacağı kesip kesmediğine dikkat etmek lazım. Yağmur çizmeleri genellikle kalın plastikten üretildiğinden dolayı katı ve çok esnemeyen bir materyaldir, bu yüzden giyerken bacağınızın rahat rahat kayıp çizmenin içine girebildiğinden de emin olmak iyi olacaktır.





Yağmur çizmesinin bacak boyuna dikkat





Konforlu Yağmur Botu Ve Çizmesi Seçerken...





Taban Ağırlığı



İster yağmur botu ister yağmur çizmesi seçin, genellikle tabanları çok kalın, ağır ve dayanıklı olması için epey sert malzemelerden yapılmıştır. Bu sebeple bazı modeller özellikle bir süre yürüdükten sonra ayağınıza çok ağır gelmeye başlayabilir. Bu sebeple mutlaka aklınızda bulundurun, seçeceğiniz bot/çizme ne kadar ağırsa o kadar yoracaktır. Üstelik bir de çamur eklersek bir süre sonra bacaklarınıza ek yük oluşturmaya başlayabilir.



Eğer yağmurda uzun yürüyüşler hedefliyorsanız özellikle tabanı hafif bir model seçmek akıllıca olacaktır.





Esneklik

Lastik ya da kalın plastik en esken materyal değil malumunuz. O yüzden yağmur botu/yağmur çizmesi seçerken nispeten biraz daha yumuşak materyalden yapılmış tabanı olan modelleri tercih etmenizi öneririz. Bu size yürürken rahatlık sağlayacağı gibi esneklik ve konfor konusunda mutlaka katkısı olacaktır.







Yalıtım Gücü

Yağmur botları aslında tüm mevsimlerde yani yıl boyu giyilebilecek türde olabilir, doğru malzeme ile üretilmişse elbette... Mesela yazın yüzde yüz lastik bir model su birikintilerinde zıplamaya bayılan çocuklarınız için ideal olabilir. Siz bayılıyorsanız size de olur tabi.



Bol yağmurlu sonbahar zamanı ya da sürpriz yağmurlu ilkbahar dönemlerinde ise taban yalıtımı olan bir bot seçmek daha akıllıca olacaktır. İçinde kumaş kaplı olan yağmur çizmeleri/botları hem daha iyi bir termal kapasiteye sahip hem de çoğu zaman diğerlerine oranla giymesi çok daha konforlu seçeneklerdir.



Her bütçeye, her mevsime uygun birçok farklı modelde ve renkte yağmur çizmesi ve yağmur botu bulabilirsiniz. Hangisini seçeyim diye düşünürken seçenekler arasında kaybolduğunuzu hissediyorsanız bu yazıdaki püf noktalarına dikkat ederek kolaylıkla seçiminizi yapabilirsiniz.