Mimar ve tasarımcı Hülya Öz’ün yarattığı takı markası Zoya'nın koleksiyonunda yer alan deri bileklikler, zarif ve yalın tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Zoya Istanbul’un koleksiyonu Evrenin Geometrisi’nde yer alan deri bileklikler, doğanın ve evrenin tüm enerjisi ile dolduğumuz yaz günlerinde, üzerinizde taşımaktan keyif alacağınız özgün parçalar sunuyor. Tasarımcı ve mimar Hülya Öz, bu sezon bilekliklerde iki geometrik form ve bunların farklı varyasyonlarını kullanıyor. Alışılmışın dışındaki gümüş formlar, Öz’ün Anadolu Selçuklu mimari bezemelerinin en yalın halini arayarak yeniden yorumlamasıyla oluşturulmuş. Bilekliklerin Kesişme, Sonsuzluk, İkili Sonsuzluk gibi isimleri ise, yaşamın özündeki olgulara işaret ediyor.



Farsçada ‘hayat dolu’ anlamına gelen Zoya’nın tasarımlarını Z-Mix Nişantaşı, Envai Bebek, Sade Dükkan Uniq Istanbul, Designers Of Oz Alsancak, ve Designers Of Oz Alaçatı’da bulabilirsiniz.

