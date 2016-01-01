Dilek Hanif Hazır Giyim 2016 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, yaz düğünleri için zarif ve bohem seçimler sunuyor.

Dilek Hanif Hazır Giyim İlkbahar-Yaz 2016 Koleksiyonu, modern ve yalın bir şekil verilmiş 70’ler ruhunu yansıtıyor. Heykelsi formlar, özel kumaş seçimleri ve yaratıcı kesimlerle koleksiyonda yer alıyor.

Koleksiyonda yere kadar uzanan şifon elbiseler feminen bir duruş yaratırken; kısa ve çekici A kesim elbiseler, dokusuna fırfır eklenmesiyle ve volanla yukarı çıkarılmasıyla hacimleniyor. Cesur formlar kullanılarak meydana gelen heykelsi siluetler, görkemli duruşunu modern çizgilerle sağlıyor. Düğün şıklığını ışıltıyla sunan parçalar ise vücudu saran elbiseler olarak ortaya çıkıyor.



Kırık beyaz, kum, şeftali, açık mavi ve koyu lacivert ise koleksiyonda öne çıkan renkler.





