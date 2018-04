Yaz klasikleri

Bej tonlar olmadan asla

Yaz günlerine bej, toprak tonları ve şeftali rengi makyaj çok yakışıyor. İster mat tonları tercih edin ister metalik, göz makyajında bu tonları içeren bir far paleti her renk kıyafetinize uyacak.



Bronz ışıltılar yaratın

Yazın göz alıcı, parlak bir bronzluğa sahip olmanın en kolay yolu renkli vücut yağları. Bu yağlar ten rengini güzelleştirirken onu besliyor, böylece erken yaşlanma belirtilerine karşı da koruyor.



Nemlendirin

Pürüzsüz ve parlak bir ten için haftada iki kez vücut peeling’i yapın ve cildinizi ölü hücrelerden arındırın. Sonrasında mutlaka besleyici losyon ya da vücut yağı kullanın. Vücudunuzun daha sağlıklı bir renge kavuştuğunu göreceksiniz. Ayrıca artık bakım yağları hayatımızı kurtaracak kadar pratik. Çoğu yağı aynı anda hem yüzünüzü hem vücudunuzu hem de saçlarınızı nemlendirmek için kullanabilirsiniz.



Lekelerle savaş

En önemli yaz klasiklerinden biri de güneş korumasını cilt bakımıyla birleştirmek. Leke problemi yaşayan ya da lekeye meyilli cildi olanlar, hücresel hasar riskini azaltmaya destek olan ürünler kullanmalı.



Kızarıklık ve ton farkına son

Hassa ve kızarıklığa eğilimli bir cilde sahipseniz yaz-kış özel bakıma ihtiyaç duyarsınız. Kızarıklık karşıtı kremler hem cilt tonunu eşitliyor hem de güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu bariyer oluşturuyor. Cildin toleransının artması ve kızarıklık sorununun giderilmesi için misel solüsyonlardan da yararlanabilirsiniz.



Mercan mı, nar çiçeği mi?

Yaz renginiz hangisi, mercan kırmızısı mı, narçiçeği mi? Her iki ton da yazın çok seviliyor, özellikle yanık tende harika duruyor.



Pudrasız olmaz

Kısa süreli tatiller dışında yazı şehirde geçirenlerdenseniz bronzlaştırıcı pudralar vazgeçilmeziniz oluverir. Yüzünüzde sağlıklı bir görüntü oluşturmak için makyaj çantanızdan ayırmayın.



Hafif ve serin

Parfümlere oranla daha hafif bir yapıya sahip olan vücut spreyleri yazın en iyi dostunuz olmaya aday. Cildinizde ferahlık yaratırken aynı zamanda nemlendiriyorlar.



Parlak ve yumuşak saçlar için

Saçlarınız plajda bile bakımlı ve güzel görünebilir. Saç renginizi koruyan ve nemlendiren, bunu yaparken de saçlarınızı güneşin zararlı ışınlarından, tuzdan ve klordan koruyan bakım spreylerini plaj çantanızdan ayırmayın.



Yumuşak bir ten

Yumuşak bir tene sahip olmanın yolu kesinlikle peeling’den geçiyor. Vücut peeling’i yaparken özellikle dirseklere ve topuklara özel ilgi göstermeyi unutmayın. Çünkü sandaletler, terlikler, kum ve çıplak ayakla gezmek topuklara sandığınızdan fazla zarar veriyor.