Birkenstock’un yeni neon koleksiyonu; pembe, sarı, yeşil ve turuncu renk alternatifleri ile beğenilere sunuldu.

242 yıllık tarihi ile sandalet tasarımını bugünün modası haline getiren ve dünya yıldızlarının tercih ettiği Birkenstock markasının yaza özel internetteki en geniş geniş koleksiyonu, Türkiye’de moda dünyasına yön veren Morhipo.com’da satışa sunuldu.

Birkenstock’un yeni neon koleksiyonu; pembe, sarı, yeşil ve turuncu renk alternatifleri ile beğenilere sunuluyor. Özellikle yazın bronz tenlerle muhteşem bir uyum oluşturacak olan modeller, ister gece ister gündüz için seçeceğiniz kıyafetleri göz alıcı bir şekilde tamamlıyor.



