Italia Independent, ABD’li moda tasarımcısı Jeremy Scott ile bir araya gelerek yeni bir koleksiyona imza atıyor.

Gözlük sektörüne kazandırdığı farklı bakış açısı ile ayrışan Italia Independent, ses getiren marka işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. ABD’li moda tasarımcısı Jeremy Scott ile güçlerini birleştiren Italia Independent, yine çok ses getirecek orijinal ve provokatif bir koleksiyon ile karşımızda… Cesur detayların göze çarptığı koleksiyonda, daha önce denenmemiş bir tasarım anlayışı, yüksek kalite ve teknoloji ile çarpıcı bir buluşma gerçekleştiriyor.

Unisex modeller, altı farklı renkte sunuluyor.

