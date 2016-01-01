Puma, size ve sevdiklerinize 2016’da kusursuz bir spor deneyimi vadediyor.

2016’nın kış aylarında soğuk havaları umursamadan spor yapacak sporseverlere Puma, IGNITE PWRWARM koleksiyonunu öneriyor. PWRWARM’ların ayakkabı dilinde bulunan Comfort Temp astar, sporcuların vücut ısılarını dengeliyor ve soğuk hava şartlarında mükemmel bir spor deneyimi sunuyor. Hem kadın hem de erkek sporcular için tasarlanan ürün, parlak renk seçenekleriyle kalabalık ortamlarda ve düşük ışıkta tasarımında barındırdığı reflektörlerle fark edilmenizi de sağlıyor. PWRWARM LS üstler WarmCell teknolojisi sayesinde vücut ısınızı dengede tutarak vücudunuzun nefes almasını sağlıyor.

Outdoor performansın en büyük tamamlayıcısı olan sırt çantaları da yılbaşının gözdeleri arasında yer alıyor. Puma LIGHTWEIGHT sırt çantalarının hem sırt panelinde, hem de omuz askılarında kullanılan nem emici dokular vücudun kuru kalmasını sağlıyor. Omuz askılarında aynı zamanda hareketli sternum kayış bulunuyor. Ses kabloları ya da hydro sistem için kullanılan paneller ise iki omuz başında da yer alıyor. Çantanın arka kısmında yer alan yansıtıcılar, sporcuların yine düşük ışıkta ekstra görünür olmasını sağlıyor.

HİKAYESİ OLAN HER ŞEY ÇOK DEĞERLİDİR

Hem kadın hem de erkek için üretilen R698’lerin Puma’da 24 yıllık bir geçmişi var. İlk olarak 1991 yılında tasarlanan R698, 24 yılın ardından tam bir evrim geçirmiş olmakla beraber, alıştığımız klasik tasarımın mirasına da sahip çıkıyor. Ağ doku teknolojisi ve kullanılan neoprin malzemesi sayesinde kışın tarzınızı sokağa yansıtırken ayaklarınızın da üşümemesini sağlıyor.

YERİNDE DURMAYANLARA

Dayanıklılık ve işlevsellik için tasarlanan TRINOMIC sırt çantaları, polar yastıklı ayarlanabilir sternum askıları, sırt çantasını hissetmemenizi sağlarken üst ve yanlarda bulunan cepler geniş hacim isteyenlere hitap ediyor.

IGNITE PWRWARM ayakkabılar 449 TL, PWRWARM LS erkek üst 230 TL, NightCat PWRWARM LS kadın üst 215 TL, LIGHTWEIGHT sırt çantası 189 TL, TRINOMIC sırt çantası 169 TL ve R698 ayakkabılar 269 TL.