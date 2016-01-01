2016’nın kış aylarında soğuk havaları umursamadan spor yapacak sporseverlere Puma, IGNITE PWRWARM koleksiyonunu öneriyor. PWRWARM’ların ayakkabı dilinde bulunan Comfort Temp astar, sporcuların vücut ısılarını dengeliyor ve soğuk hava şartlarında mükemmel bir spor deneyimi sunuyor. Hem kadın hem de erkek sporcular için tasarlanan ürün, parlak renk seçenekleriyle kalabalık ortamlarda ve düşük ışıkta tasarımında barındırdığı reflektörlerle fark edilmenizi de sağlıyor. PWRWARM LS üstler WarmCell teknolojisi sayesinde vücut ısınızı dengede tutarak vücudunuzun nefes almasını sağlıyor.
Outdoor performansın en
büyük tamamlayıcısı olan sırt çantaları da yılbaşının gözdeleri arasında yer
alıyor. Puma LIGHTWEIGHT sırt çantalarının hem sırt panelinde, hem de omuz
askılarında kullanılan nem emici dokular vücudun kuru kalmasını sağlıyor. Omuz
askılarında aynı zamanda hareketli sternum kayış bulunuyor. Ses kabloları ya da
hydro sistem için kullanılan paneller ise iki omuz başında da yer alıyor.
Çantanın arka kısmında yer alan yansıtıcılar, sporcuların yine düşük ışıkta
ekstra görünür olmasını sağlıyor.
HİKAYESİ OLAN HER ŞEY ÇOK DEĞERLİDİR
Hem kadın hem de erkek için üretilen R698’lerin
Puma’da
24 yıllık bir geçmişi var. İlk olarak 1991 yılında tasarlanan
R698,
24 yılın ardından tam bir evrim geçirmiş olmakla beraber, alıştığımız klasik
tasarımın mirasına da sahip çıkıyor. Ağ doku teknolojisi ve kullanılan neoprin
malzemesi sayesinde kışın tarzınızı sokağa yansıtırken ayaklarınızın da
üşümemesini sağlıyor.
YERİNDE DURMAYANLARA
Dayanıklılık ve işlevsellik için tasarlanan TRINOMIC sırt çantaları, polar yastıklı ayarlanabilir sternum askıları, sırt çantasını hissetmemenizi sağlarken üst ve yanlarda bulunan cepler geniş hacim isteyenlere hitap ediyor.
IGNITE PWRWARM ayakkabılar 449 TL, PWRWARM LS erkek üst 230 TL, NightCat PWRWARM LS kadın üst 215 TL, LIGHTWEIGHT sırt çantası 189 TL, TRINOMIC sırt çantası 169 TL ve R698 ayakkabılar 269 TL.