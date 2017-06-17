Selçuki&Ali, “Yeni Serüven” ile geleneksel elyaf sanatını modern kullanımla buluşturuyor.

Yüzde 100 el yapımı elyaftan, zamansız ve şık tasarımlarıyla geçmişi geleceğe taşıyan Selçuki&Ali’den “Yeni Serüven”, 1-7 Aralık tarihleri arasında Nişantaşı Art 212’de tasarım ve alışveriş tutkunlarını buluşturuyor.



Yüzde 100 el yapımı ve doğa dostu eşarp, şal ve kaşkolların satışa sunulacağı Selçuki&Ali’den “Yeni Serüven” etkinliği, kişiye özel moda ürünlerinin yanı sıra mekana özgü throw ve yastıklarla elyaf sanatını yaşamın her alanına taşıyor. Her ürünün kendine özgü ve sınırlı olduğu tasarımlar, doğadan esinlenerek hazırlanıyor.







