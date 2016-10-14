Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan'ın kreatif direktörü olduğu Zest İstanbul, 14 Ekim Cuma günü Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşiyor.

Her sefer farklı bir tema ile marka ve tasarımcıları bir araya getiren Zest İstanbul'un yeni teması: “My Dream Me”.

Etkinlik, sonbaharda hayatına yenilikler katmak isteyen, şehrin yoğun temposuna rağmen kendine özen göstermeyi ihmal etmeyen kadınlara sadece moda değil, yaşam tarzı alanında seçenekler de sunuyor. Sadece giyim değil yaşam tarzına da dokunan stil anlayışı ile hayatın her anına hitap eden bir alışveriş etkinliği olan Zest İstanbul'a 29 marka ev sahipliği yapıyor.

TARİH:

14 Ekim 2016, Cuma



YER:

Raffles İstanbul Zorlu Center

SAAT: 10.00 – 19.00





KATILIMCI FİRMALAR:

AUVINTAGE, AYŞE RODOSLU, BIONDINA, BOHOLOVESELİFMISIRLI, BOYNER FRESH, CASHMEREINLOVE, DIANA BROUSSARD, EVREN KAYAR, GÖZDE ATLI, İPEK KIRAMER, JULES VERNE TRAVEL & EVENT, LE SANCY, MAE ZAE, MEHRY MU, MELEZ TEA, MELIE JEWELRY, MER’S, Mİ + LA, NARS, NIGHT ZOOM STYLED BY MERT ASLAN, ÖZLEM TUNA DESIGN, RB LIVING, RUMİSU, SEBASTIAN, SORBE, THE ROYAL GANG, TOHUM, VESAIRE, ZADIG & VOLTAIRE

