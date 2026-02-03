Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı
Almanya’nın Köln kentine bağlı Ossendorf semti, kapılarını sıradan kumaşlara değil, usta ellerde şekillenen çikolatalara açtı. Gelenekselleşen Lambertz Monday Night etkinliği, 25. yıl dönümünde yine hafızalara kazınan anlara sahne oldu.
Almanya’nın Köln kentine bağlı Ossendorf semtindeki MMC Studios Köln Ossendorf’da, çikolatadan tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği Lambertz Monday Night etkinliğinin 25’incisi pazartesi akşamı düzenlendi...
Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı etkinlikte podyuma çıkan çikolata tasarımlar ilgi gördü.
Etkinliğin kalbi olan podyumda, sadece bir defile değil, tam anlamıyla bir görsel şov vardı.
Tasarımcıların çikolatadan inşa ettiği kıyafetlerle podyuma çıkan modeller, sadece yürümekle kalmadı; sergiledikleri dans performanslarıyla izleyicileri büyüledi.