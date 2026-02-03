Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı

Almanya’nın Köln kentine bağlı Ossendorf semti, kapılarını sıradan kumaşlara değil, usta ellerde şekillenen çikolatalara açtı. Gelenekselleşen Lambertz Monday Night etkinliği, 25. yıl dönümünde yine hafızalara kazınan anlara sahne oldu.

Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı

Almanya’nın Köln kentine bağlı Ossendorf semtindeki MMC Studios Köln Ossendorf’da, çikolatadan tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği Lambertz Monday Night etkinliğinin 25’incisi pazartesi akşamı düzenlendi...

Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı

Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı etkinlikte podyuma çıkan çikolata tasarımlar ilgi gördü.

Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı

Etkinliğin kalbi olan podyumda, sadece bir defile değil, tam anlamıyla bir görsel şov vardı.

Almanya'da çikolatadan üretilen kıyafetlerle defile yapıldı

Tasarımcıların çikolatadan inşa ettiği kıyafetlerle podyuma çıkan modeller, sadece yürümekle kalmadı; sergiledikleri dans performanslarıyla izleyicileri büyüledi.