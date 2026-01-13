Altın mı, gümüş mü? Kıyafetinizin rengine göre doğru takıyı seçme sanatı
Gardırobunuzun önünde durdunuz, mükemmel kombinizi yaptınız ama o son dokunuşta takılıp kaldınız: Altın mı yoksa gümüş mü? Çoğu zaman alışkanlıklarımıza göre seçim yapsak da, aslında takı rengi seçimi; kıyafetin tonuyla doğrudan bağlantılıdır...
1 / 9
Doğru takıyı seçmenin en temel kuralı, renklerin sıcaklık değerine bakmaktır...Kıyafet rengi, takılarınızın ne kadar ön plana çıkacağını veya ne kadar bütünleyici bir rol oynayacağını belirler. İşte kıyafet rengine göre takı seçimi...
Credit: Pinterest @mjkaranjavala
2 / 9
Lacivert elbise - gümüş rengi takı
Credit: Pinterest @marce94v
3 / 9
Bordo elbise - altın rengi takı
Credit: Pinterest @mdelucasviverg
4 / 9
Kırmızı elbise - gümüş rengi takı
Credit: Instagram @kendalljenner