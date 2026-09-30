Altının ışıltısından siyahın asaletine: Saint Laurent 2027 İlkbahar-Yaz koleksiyonu
Paris Moda Haftası’nın merakla beklenen ikinci gün kapanışı, podyuma damga vuran Saint Laurent şovuyla gerçekleşti. Moda evinin kreatif direktörlüğünü 2016 yılından bu yana başarıyla sürdüren Anthony Vaccarello, markanın ikonik mirasını modern bir vizyonla yeniden yorumladığı koleksiyonunu moda tutkunlarının beğenisine sundu.
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Paris Moda Haftası’nda Vaccarello’nun imzasını taşıyan tasarımlar, Saint Laurent’ın geçmişten günümüze uzanan zamansız maskülen ve feminen dengesini harmanladı.
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Bu koleksiyon için kreatif direktör, “altının her yerde hissedilen, hipnotik, neredeyse takıntılı bir kullanımını” hedefledi.
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Podyumda sergilenen görünümler, parlak ve iddialı altın tonlarıyla açılış yaparken kademeli olarak Vaccarello’nun imza rengi olan derin siyaha doğru aktı.
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Renk paletindeki bu geçiş, gösteriye görsel bir dramatizm katarken kumaş dokularındaki akışkanlık izleyenleri büyüledi.