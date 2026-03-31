Anne Hathaway ve Meryl Streep, The Devil Wears Prada 2 tanıtımı için Meksika'da buluştu

Moda dünyasının ikonik yapımı The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer), yaklaşık yirmi yıl aradan sonra gelen devam filmiyle küresel tanıtım turuna Mexico City’den başladı. Filmin başrol oyuncuları Anne Hathaway ve Meryl Streep, 1 Mayıs'taki vizyon tarihi öncesinde hem basın buluşmalarında hem de kırmızı halıda sergiledikleri stillerle dikkat çekti. Tanıtım etkinlikleri ilk olarak, Frida Kahlo Müzesi’nde sanat ve modanın konuşulduğu bir brunch ile gerçekleşti.