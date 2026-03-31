Anne Hathaway ve Meryl Streep, The Devil Wears Prada 2 tanıtımı için Meksika'da buluştu
Moda dünyasının ikonik yapımı The Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer), yaklaşık yirmi yıl aradan sonra gelen devam filmiyle küresel tanıtım turuna Mexico City’den başladı. Filmin başrol oyuncuları Anne Hathaway ve Meryl Streep, 1 Mayıs'taki vizyon tarihi öncesinde hem basın buluşmalarında hem de kırmızı halıda sergiledikleri stillerle dikkat çekti. Tanıtım etkinlikleri ilk olarak, Frida Kahlo Müzesi’nde sanat ve modanın konuşulduğu bir brunch ile gerçekleşti.
KARAKTERLERİN MODERN YANSIMALARI
Oyuncuların ilk buluşmadaki seçimleri, karakterlerinin modern yansımaları niteliğindeydi. Anne Hathaway, Schiaparelli imzalı siyah bir kovboy gömleği ve asimetrik püskül detaylı bir kalem etek tercih etti. Tasarımda, markanın ikonikleşmiş altın "Eye Bijou" kemeri ön plandaydı. Meryl Streep ise Miranda Priestly’nin otoriter stilini günümüze taşıyan monokrom kırmızı bir Dolce & Gabbana takım giydi. Streep, görünümünü ilk filmdeki meşhur ayakkabı tercihlerini anımsatan rugan stiletto’larla tamamladı.
MUSEO ANAHUACALLI'DE GÖRKEMLİ DEFİLE
Tanıtım turunun en dikkat çekici durağı, Museo Anahuacalli’de düzenlenen özel defile ve kırmızı halı töreni oldu. Filmdeki moda anlayışından ilham alan tasarımların sergilendiği bu özel gecede oyuncular stillerini güncelledi.
"CHANEL ÇİZMELERİ Mİ GİYİYORSUN?"
Anne Hathaway, Stella McCartney imzalı, kırmızı payetli ve uzun kollu bir mini elbise tercih etti. Hathaway’in diz üstü çizmelerle tamamladığı bu tercih, orijinal filmdeki meşhur "Chanel çizmeleri mi giyiyorsun?" repliğine bir gönderme olarak yorumlandı.