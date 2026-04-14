Anne Hathaway’in, 'Mother Mary' filminin galasında Lever Couture imzalı transparan stili
Anne Hathaway, yeni filmi "Mother Mary"nin New York galasında Lever Couture imzalı transparan tasarımı ve 100 bin dolar değerindeki mücevherleriyle kırmızı halıda film ekibiyle yerini aldı.
Merakla beklenen A24 yapımı "Mother Mary" filminin ekibi, 13 Nisan Pazartesi akşamı New York’taki Metrograph sinemasında düzenlenen özel gösterimde bir araya geldi. Yönetmen David Lowery ile filmin başrol oyuncuları Anne Hathaway ve Michaela Coel’in yanı sıra hem oyuncu kadrosunda yer alan hem de filmin müziklerine imza atan FKA twigs’in kırmızı halıdaki uyumu, galanın en çok konuşulan unsurlarından biri oldu.
LEVER COUTURE İMZALI MODERN SİLÜET
Gecenin stil ikonu olarak öne çıkan Anne Hathaway, modern formları lüks detaylarla harmanlayan bir görünüm tercih etti. Oyuncu, Lever Couture imzalı, parlak file şeritlerin ustalıkla işlenmesiyle oluşturulan şeffaf bir tasarım taşıdı. Kolsuz ve asimetrik bir kesime sahip olan elbise, hareketli yapısıyla dikkat çekti. Hathaway, bu iddialı seçimi gümüş tonlarındaki Christian Louboutin stilettolarla tamamladı.
"SERPENTI" SERİSİNDEN SERVET DEĞERİNDE SEÇİMLER
Moda dünyasında ses getiren bu görünümün tamamlayıcısı, Hathaway’in uzun süredir marka elçiliğini yürüttüğü Bulgari mücevherleri oldu. Oyuncu, markanın ikonik "Serpenti" koleksiyonuna ait, 18 ayar beyaz altın üzerine elmas ve zümrütlerle bezeli parçalar seçti. Küpe ve yüzüklerden oluşan bu kombinasyonun toplam değerinin 100.000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor.
İşte 'Mother Mary' kadrosunun New York galasındaki kırmızı halı stilleri:
FKA twigs - Ashi Studio