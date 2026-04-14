Anne Hathaway’in, 'Mother Mary' filminin galasında Lever Couture imzalı transparan stili

Merakla beklenen A24 yapımı "Mother Mary" filminin ekibi, 13 Nisan Pazartesi akşamı New York’taki Metrograph sinemasında düzenlenen özel gösterimde bir araya geldi. Yönetmen David Lowery ile filmin başrol oyuncuları Anne Hathaway ve Michaela Coel’in yanı sıra hem oyuncu kadrosunda yer alan hem de filmin müziklerine imza atan FKA twigs’in kırmızı halıdaki uyumu, galanın en çok konuşulan unsurlarından biri oldu.



