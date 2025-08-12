'Aşk ve Gözyaşı' setine çıkan Hande Erçel'in ilk bölüm kombini mercek altında!
Güney Kore'nin çok izlenen dizisi 'Queen of Tears'ın Türk uyarlaması 'Aşk ve Gözyaşı' için geri sayım başladı. Ekranların merakla beklenen dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, başrol oyuncusu Hande Erçel'in setten paylaşılan ilk bölüm kombinini mercek altına aldık.
Bu yıl üçüncü kez partner olacak Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi ATV ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde buluşacak. “Aşk ve Gözyaşı” İstanbul’da sete çıktı ve ilk kareler de geldi.
Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği dizinin senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınıyor, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor.
Aşk ve Gözyaşı, son dönemin popüler Kore yapımlarından "Queen Of Tears"in Türk uyarlaması olacak. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.
Diziden ilk kare gelirken; Hande Erçel kombini de gündem oldu. Ünlü oyuncunun kombinini mercak altına aldık...