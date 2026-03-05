Bahar gardırobunuz için ipek fular önerileri
Ağır kabanları dolabın en arkasına iterken, aslında hepimizin ortak bir derdi var: 'Şu geçiş mevsiminde hem şık görünüp hem de o bahar enerjisini nasıl üzerimde taşırım?' İşte tam bu noktada, gerçek kahraman sahneye çıkıyor: İpek fularlar...
Çabasız ama çok havalı "Fransız şıklığı" tam olarak bu: İpek fularlar! İşte sezonun öne çıkan ipek fularları...
Network Renkli Kadın Twill İpek Fular
3.499 TL
Lean Desenli Kadın İpek Fular
6.750 TL
Dolce&Gabbana Beyaz Mor İpek Fular
35.450 TL