Bahar gardırobunuz için ipek fular önerileri

Ağır kabanları dolabın en arkasına iterken, aslında hepimizin ortak bir derdi var: 'Şu geçiş mevsiminde hem şık görünüp hem de o bahar enerjisini nasıl üzerimde taşırım?' İşte tam bu noktada, gerçek kahraman sahneye çıkıyor: İpek fularlar...

Aybüke Sengir

Çabasız ama çok havalı "Fransız şıklığı" tam olarak bu: İpek fularlar! İşte sezonun öne çıkan ipek fularları...

Network Renkli Kadın Twill İpek Fular
3.499 TL

Lean Desenli Kadın İpek Fular

6.750 TL

Dolce&Gabbana Beyaz Mor İpek Fular

35.450 TL