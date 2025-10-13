Balenciaga 2026 İlkbahar/Yaz defilesinde: The Devil Wears Prada 2 oyuncuları
Moda dünyasının kalbinin attığı Paris'te, Balenciaga'nın 2026 İlkbahar/Yaz defilesi sadece tasarımlarıyla değil, konuklarıyla da manşetlere taşındı. Defileye, merakla beklenen "The Devil Wears Prada 2" filminin yıldızları damga vurdu...
'The Devil Wears Prada 2' (Şeytan Marka Giyer 2) oyuncularından Anne Hathaway ve Simone Ashley, Balenciaga’nın 2026 İlkbahar/Yaz defilesi için Paris’teydiler.
Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelen ve filmin çekimlerini sürdüren oyuncular, Balenciaga'nın ön sırasında adeta "Runway" dergisinin gerçek hayat editoryal ekibi gibi poz verdi...
Filmin başrol oyuncularından Anne Hathaway (Andrea 'Andy' Sachs) ve filmin yeni yıldızlarından Simone Ashley (Bridgerton dizisinden tanınıyor ve kadroya yeni katıldı), defile öncesi bir araya gelerek samimi anlar yaşadı.
İkilinin, Balenciaga'nın avangart ve çarpıcı tasarımları arasında sergilediği zarafet, moda basını tarafından "Miranda Priestly'nin onayını almış bir görünüm" olarak yorumlandı.