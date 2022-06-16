Balenciaga'nın sıradaki çantası boş bir cips paketi olabilir

Balenciaga yine farklılığıyla konuşuluyor! Önce kirli bir ayakkabıyı, daha sonra çöp poşetini ve Crocs'u yeniden şekillendiren Balenciaga, yeni bir moda anlayışı benimsetiyor. Balenciaga bu seferde büyük bir Lays cips paketini bir çantaya dönüştürecek gibi...

Demna Gvasalia ve Jeremy Scott yıllardır tüketiciliğin kodları ve sembolleriyle oynuyor. McDonald's veya DHL amblemlerinden tüm koleksiyonlarını yeniden şekillendiren moda evleri, iş birlikleriyle oldukça gündeme geliyor. Peki Balenciaga ve Lays tarafından yeni bir iş birliği mi geliyor? Balenciaga'nın couture şovu yaklaşırken, bir Lays işbirliği olasılığı söz konusu değil gibi görünüyor, ancak bu noktada biraz kafa karıştırıcı bir duruş sergilemiş de olabilir. Balenciaga'nın yaratıcı direktörü Demma Gvasalia, bir defilede kocaman Lays cipsi paketini elinde çanta olarak taşırken görüntülenmiş. Balenciaga'dan alıştığımız bir durum olacak ki, her seferinde farklı bir markanın amblemini Balenciaga çantalarının üzerinde görüyoruz. Ancak bu sefer farklı olan şey, bir çantanın üzerinde Lays amblemi sembol olarak durmuyor tam aksine Lays paketi direk çanta olarak kullanılıyor.

İsmi belli olmayan bir TikTok hesabı ünlü yaratıcı direktörü Demna Gvasalia'yı elinde kocaman bir Lays paketini çanta olarak kullanırken görüntüledi. Demma Gvasalia, kocaman bir Lays paketini elinde çanta gibi taşımasıyla herkesi şaşırtmışa benziyor. Kim bilebilir belki de yeni bir fikir, yeni bir iş birliği gelecektir...