Barbara Palvin, kırık ayağına rağmen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı
Victoria's Secret defilesi, ünlü modellerin katılımıyla New York'ta gerçekleşti. Gecenin en dikkat çeken anı ise, model Barbara Palvin'in kırık ayağına rağmen podyuma çıkarak profesyonelliğini sergilemesi oldu...
Victoria's Secret Fashion Show, uzun bir aradan sonra New York'ta yeniden podyumları ateşe verdi. Podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima gibi isimler sahnedeydi...
Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise gösterinin ruhunu yansıtan bir azim hikâyesine imza atan Barbara Palvin oldu. Palvin'i 2023'te evlendiği eşi Dylan Sprouse yalnız bırakmadı. Sprouse, seyirciler arasında yerini alarak eşine destek oldu.
Dylan Sprouse, gösteri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sprouse, Palvin’in kırık ayağına rağmen podyuma çıktığını da açıkladı. Barbara Palvin'in kırık ayağına rağmen podyumda nasıl yürüdüğü merak konusu oldu.
Dylan Sprouse; "Bu gece meleğimle gurur duyuyorum. Gösterdiğin özveri, çalışkanlık ve kırık ayağına rağmen harcadığın emek inanılmaz. Tanıdığım en azimli insan sensin. Harika bir şov için tebrikler" dedi.