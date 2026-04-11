Bella Hadid kendi markası için kamera karşısında: Masalsı bir stil tercihi

Bella Hadid, kurucusu olduğu Ôrəbella markasının ürün yelpazesine eklenen yeni vücut ve saç parfümü serisinin tanıtım çekimlerindeki stil tercihiyle her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekti.



Stilinde masalsı ve modern detayları bir araya getiren Hadid, Ashling Sarveen Massoumi tarafından markanın estetik vizyonuna uygun olarak tasarlanan metalik bir takım tercih etti. Şeffaf file üzerine işlenmiş siyah ve gümüş pullarla detaylandırılan mikro büstiyer ve düşük bel mini etek, modelin üzerinde adeta akışkan bir metal etkisi yarattı. Tasarım; el işlemesi çiçek motifleri ve payet detaylarıyla geleneksel masalların ötesinde, fütüristik ve iddialı bir zarafet sergiliyor.

