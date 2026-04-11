Bella Hadid kendi markası için kamera karşısında: Masalsı bir stil tercihi
Dünyaca ünlü süpermodel Bella Hadid, kurucusu olduğu koku markası Ôrəbella’nın yeni ürün lansmanı için objektif karşısına geçti. Girişimci kimliğiyle ön plana çıkan Hadid, peri masallarını andıran bir stil tercihiyle gerçekleştirdiği özel çekime ait kareleri takipçileriyle paylaştı.
Bella Hadid, kurucusu olduğu Ôrəbella markasının ürün yelpazesine eklenen yeni vücut ve saç parfümü serisinin tanıtım çekimlerindeki stil tercihiyle her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekti.
Stilinde masalsı ve modern detayları bir araya getiren Hadid, Ashling Sarveen Massoumi tarafından markanın estetik vizyonuna uygun olarak tasarlanan metalik bir takım tercih etti. Şeffaf file üzerine işlenmiş siyah ve gümüş pullarla detaylandırılan mikro büstiyer ve düşük bel mini etek, modelin üzerinde adeta akışkan bir metal etkisi yarattı. Tasarım; el işlemesi çiçek motifleri ve payet detaylarıyla geleneksel masalların ötesinde, fütüristik ve iddialı bir zarafet sergiliyor.
DOĞAL VE IŞILTILI GÜZELLİK DETAYLARI
Bella Hadid’in makyajında doğal hatlarını vurgulayan bronz tonlar ve cilde içeriden gelen sağlıklı bir ışıltı kazandıran aydınlık bir görünüm tercih edildi. Gözlerdeki buğulu dokunuşlar derinlik katarken, saçların doğal dalgalar halinde bırakılması, kıyafetin detaylı hatlarını yumuşatarak dengeli bir görünüm sağladı.
"EN YENİ BEBEĞİM"
Sosyal medya hesabı üzerinden koleksiyonun meyve ve çiçek notalarından oluşan ferah içeriğine vurgu yapan ünlü model, yeni ürünlerini "en yeni bebeğim" olarak tanımladı.
Hadid'in "Fruity floral" (meyvemsi çiçek) olarak adlandırdığı bu yeni seri, 10 Nisan 2026 tarihinde üç farklı koku seçeneğiyle markanın resmi satış kanallarında yerini aldı.
MODELLİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK
Kariyerinde yeni bir sayfa açan Bella Hadid, sadece bir kampanya yüzü olmanın ötesinde, ürün geliştirme ve marka kimliği süreçlerinde de aktif rol alıyor. 90’ların minimalizmi ile günümüzün cesur trendlerini başarıyla harmanlayan Hadid, moda ve güzelliği kendine has tarzıyla bir araya getirmeyi sürdürüyor. Modern bir peri masalı havası taşıyan bu kampanya, ünlü modelin kendi markasıyla yarattığı estetik dünyayı ve profesyonel vizyonunu şık bir şekilde yansıtıyor.