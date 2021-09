Moda: Sonsuz desenlerde, plansız karşılaşmalar

Hazırlayan: Simay ENGÜR

Markanın kurucusu Nevin Eryaman, Öztürkçe’de ‘sonsuz’ anlamına gelen benice kelimesiyle, henüz güzel sanatlar eğitimi alırken tanışıyor ve ‘Benice’nin doğumu, deneysel, hesapsız, olduğu gibi… Adı gibi gündelik’ diyor. Benice’nin desenlerindeki ilham yolculuğu ‘plansız karşılaşmalardan, dünyayı paylaştığımız hayvan kardeşlerimizden ve kalan bir avuç yeşilimizden’ geçiyor. Nevin Eryaman’ın henüz 2017 yılında kurduğu Benice’yi kendisinden dinliyoruz…



NEVİN ERYAMAN

MARKA KURUCUSU/TASARIMCI VE YARATICI YÖNETMEN

Benice’yi biricik kılan özellikleri sizden dinleyebilir miyiz?

Hepimizin rutin telaşlar içinde anlık gelen iç seslerini, ortak bir dilde buluşturup günlük hayatımızın içine taşıyor. Mutlaka tanışıklığımız olan duyguları, bazen tam da o an ihtiyaç duyulan motivasyonu sağlayan, manevi arayışı yüksek desenlerden meydana geliyor. Solo biçimde biricik olmak yerine, kullanan kişiyle bütünleşip karakter kazanan ürünlere sahip. İnsanın, doğanın her bir canlının biricikliğine odaklanıyor, her birimizin süper güçlerinden ilham alıyor.

Peki, üzerinde sizin tasarımınızı taşıyan birisi, kendini nasıl hissediyor olabilir?

Bazen gözünüzü açarsınız ve bugün neşeli, bakanı mutlu edecek, enerjik bir şey giymek istiyorum diye düşünüp dolabınıza yönelirsiniz; benim için çok tanıdık bir histir bu. Günlerinin çoğuna bu hisle başlayan ve aktif hayat tarzına sahip insanlar tercih ediyor Benice’yi.

Markanız üretimlerinde sezonları mı takip eder; yoksa zamansız ve sezonsuz bir çizgisi mi var?

Aslında her ikisi de. İlk günden beri çalıştığımız ve klasikleşen bazı desenlerimiz var, onları her sezon farklı renk kombinasyonlarıyla tekrar çıkarıyoruz. Bunların yanında tabii ki o sezona özgü çizilmiş desenler de oluyor. Model tasarımlarında, desenlerin gücünün korunması amacıyla daha basit formlara yöneliyor ve bunu yaparken de mevsimsel şartlara uyum sağlayacak kumaş ve malzemeler tercih ediliyor. Renklerin mevsimi olduğuna inanmıyorum, bu yüzden Benice bünyesindeki her parçada her sezon yüksek kontrastlı parlak renkler bulabilirsiniz. Fonksiyonel, cinsiyetsiz, her güne uyum sağlayacak, uzun ömürlü parçalar hazırlanıyor.

Bu sezonun öne çıkan hangi trendini Benice sayesinde yakalayabiliriz?

Aslında ürün başlıklarını belirlerken özellikle kendi hayatımda yer alan, kullanmaktan mutlu olduğum sevdiğim aksesuar ve tarzlara yöneliyorum. Bu şekilde marka kimliğinin daha samimi organik biçimde oluştuğuna inanıyorum; ancak bunu yaparken sezon trendleriyle ortak bir dil de yakalamaya çalışıyorum. Kova şapka, son zamanlarda hem yaz hem de kış sezonlarının olmazsa olmaz parçası. Benice’de de iki sezondur çıkan koleksiyonların önemli bir parçasını oluşturuyor ve bizimle olmaya devam edecek. Slow fashion movement (yavaş moda) ile örgüler de tekrar yoğun biçimde hayatımıza girdi. Benice’nin kış sezonu için diğer ürünlerimiz gibi küçük üreticilerle beraber ilk örgü ürün grubunu çıkarıyoruz; bu gruptaki her üründen sadece bir adet hazırlanacak. Bunların yanı sıra oversize yağmurluk, tül üstler, yelekler ve bu sene trend olan pek çok ürün sizi bekliyor!

Ürünlerinize nereden ulaşabiliriz?

Web sitemiz benicebynevin.com başta olmak üzere, Milagron ve Hipicon üzerinden inceleyebilirsiniz. Yakında yeni kanallarda, fiziksel olarak da satışta olacak.