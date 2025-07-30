Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında!

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarırken, tatil pozlarıyla da gündeme oturdu. Objektiflere yansıyan yeni karelerde, ikilinin hem uyumları hem de kendilerine özgü plaj stilleri dikkat çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında! - Resim : 1

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı.  Bir gün önce Yalıkavak’taki Xuma beach’te konser veren şarkıcı, ertesi gününü eşi Beren Saat ve ailesine ayırdı.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında! - Resim : 2

Tolga Bozduman'ın objektifine yakalanan ikili, beach’teki  günü sohbet ederek geçirdi. İkilinin plaj stilleri ise dikkat çekti. İkilinin tarzını markalarıyla mercek altına aldık...

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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında! - Resim : 3

Kenan Doğulu Direct Message – Ansan Men’s Short

5.200 TL

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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında! - Resim : 4

Beren Saat Haracci – Amazon Bandeau Bikini Takımı

10.200 TL