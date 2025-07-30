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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Bodrum görüntüleri geldi: Plaj stilleri mercek altında!
Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarırken, tatil pozlarıyla da gündeme oturdu. Objektiflere yansıyan yeni karelerde, ikilinin hem uyumları hem de kendilerine özgü plaj stilleri dikkat çekti.
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Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Bir gün önce Yalıkavak’taki Xuma beach’te konser veren şarkıcı, ertesi gününü eşi Beren Saat ve ailesine ayırdı.
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Tolga Bozduman'ın objektifine yakalanan ikili, beach’teki günü sohbet ederek geçirdi. İkilinin plaj stilleri ise dikkat çekti. İkilinin tarzını markalarıyla mercek altına aldık...
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Kenan Doğulu Direct Message – Ansan Men’s Short
5.200 TL
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Beren Saat Haracci – Amazon Bandeau Bikini Takımı
10.200 TL