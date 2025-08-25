Beyaz ve açık renk pantolonun altına 'yokmuş gibi' iç çamaşırları

Dolabınızın en şık ve havalı parçalarından biri olan beyaz veya açık renk pantolonunuzu giydiğinizde, tüm büyüyü bir anda bozan bir sorunla karşılaşabilirsiniz: alttan belli olan çamaşırlarınız. O kusursuz sandığınız görünüm, maalesef küçük bir detayla zedelenebilir...

Aybüke Sengir

Her sezonun kurtarıcısı olan açık renk pantolonlar, doğru iç çamaşırıyla kusursuz bir görünüm sağlıyor, hatta ten rengi korselerle fazlalıklarınızdan da kurtulabiliyorsunuz! İşte beyaz ve açık renk pantolonlar için doğru çamaşır seçimi...

Suwen Ten Invisible Lazer Kesim Brazilian Slip

599,99 TL

Marks & Spencer 5'li Dikişsiz Tanga Seti


899,95 TL

H&M 3'lü İz Yapmayan Brazilian Külot

749,99 TL