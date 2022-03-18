Birkin, Kelly, Speedy... Tüm zamanların en ikonik 9 çantası ve adanma hikayeleri

1959'da Audrey Hepburn, Louis Vuitton Keepall seyahat çantasını düzenli olarak taşıyabileceği minyatür bir günlük çantaya dönüştürmesini istedi. Audrey'nin isteği üzerine Louis Vuitton, Louis Vuitton Speedy'nin daha küçük bir versiyonunu tanıttı. 25 santim olan Speedy, Audrey Hepburn ile ikonik bir çanta haline geldi.

Audrey Hepburn- Louis Vuitton Speedy