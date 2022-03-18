Birkin, Kelly, Speedy... Tüm zamanların en ikonik 9 çantası ve adanma hikayeleri
Biz onlara ilham perileri diyebiliriz çünkü tasarımcılar onlardan ilham alarak dünya çapında beğenilen çantaları yarattı ve ardından onların isimlerini verdi. Dünyaca ünlü ikonik isimlerden ismini alan 9 ikonik çantayı sizler için derledik. İşte en ikonik 9 çanta...
Hermès Birkin, adını 1984 yılında Amerikalı aktris Jane Birkin'den alan çanta, Jane'in zahmetsiz stili ile eş anlamlı hale geldi.
Jane Birkin- Hermès Birkin
1959'da Audrey Hepburn, Louis Vuitton Keepall seyahat çantasını düzenli olarak taşıyabileceği minyatür bir günlük çantaya dönüştürmesini istedi. Audrey'nin isteği üzerine Louis Vuitton, Louis Vuitton Speedy'nin daha küçük bir versiyonunu tanıttı. 25 santim olan Speedy, Audrey Hepburn ile ikonik bir çanta haline geldi.
Audrey Hepburn- Louis Vuitton Speedy
Küçük, çok yönlü, havalı. Saint Laurent'in Kaia çantası, her şeye sahip. Markanın bu çantası ilk kez Kaia Gerber tarafından bir defile sırasında sunuldu.
Kaia Gerber- Saint Laurent Kaia
Model Brigitte Bardot'un vücut hatlarından ilham alınan Gucci Bardot ikonik çantası.
Brigitte Bardot- The Gucci Bardot