Blue Ivy yaş kuralını çiğnedi, Beyonce ve Jay-Z'yi gölgede bıraktı
Met Gala 2026’da tüm spot ışıkları tek bir ismin üzerindeydi: Blue Ivy Carter! Beyoncé ve Jay-Z’nin 14 yaşındaki kızları, moda dünyasının en prestijli gecesinde hem mevcut yaş kuralını esneterek bir ilke imza attı hem de efsanevi ebeveynlerini gölgede bırakan bir yıldız gibi parladı. Genç ikon, kırmızı halıdaki özgüveni ve stiliyle gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
Met Gala, son yıllarda katılımcıların yaşı konusunda katı bir politika izliyordu, ancak iki ünlü çiftin çocukları bu yıl kuralı çiğnedi.
Beyonce ve Jay-Z'nin 14 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ve Nicole Kidman ile Keith Urban'ın 17 yaşındaki kızı Sunday Rose Kidman-Urban, Metropolitan Sanat Müzesi'ne bağlı olan Kostüm Müzesi'ne bağış toplama amacıyla düzenlenen Met Gala'da, kırmızı halıda boy göstererek yaş kuralını yıktı.
Blue Ivy, annesi Beyonce'yi gölgede bırakacak kadar dikkat çekti. Hem annesi Beyonce hem de babası Jay-Z ile birlikte poz veren Blue Ivy, tek başına poz verirken de basın mensuplarının ilgisini topladı. Blue Ivy, kabarık elbisesini güneş gözlüğü ve beyaz bir ceketle tamamlamıştı.
Kırmızı halıda Beyonce, üç çocuğundan en büyüğü olan Blue'nun ilk Met Gala katılımından duyduğu gururu dile getirerek, "Çok güzel görünüyor. Bunu onunla paylaşabilmek inanılmaz bir şey" dedi.