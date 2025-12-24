Bordo ve siyah çizmeyle 6 kombin önerisi
Kış gardırobunun iki dev ismi: Asil bordo ve vazgeçilmez siyah. Her ikisi de doğru parçalarla birleştiğinde hem ofis şıklığında hem de hafta sonu gezmelerinde sizi bir stil ikonuna dönüştürebilir...
Kış gardırobunun en güçlü iki oyuncusu podyumlara indi: Bir yanda asaletiyle büyüleyen bordo, diğer yanda her devrin kurtarıcısı siyah...İşte kış modasına yön verecek, bordo ve siyah çizmelerle hazırlayabileceğiniz 6 ikonik kombin önerisi!
Credit: Pinterest @elina_make
Credit: Pinterest @alina_aaaa
Credit: Pinterest @sallyb_zadeh
Credit: Pinterest @honeynbeecollections