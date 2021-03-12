Bu anın geleceğini biliyorduk! Lady Gaga müthiş kaşları ile kaş kalemi markasının yüzü oldu

Şunu kabul edelim ki kaş söz konusu olduğunda, hepimiz aynı şans ile dünyaya gelmemişiz. Lady Gaga ise bu konuda torpilli yaratılanlardan. Kaşlarının yüzüne kattığı ifade, kaşlarının yoğunluğu, simetrisi ile mükemmel kaşlara sahip. Bu kaşlar şimdi bir reklamın başrolünde.

Lady Gaga, Haus Laboratories markasının kaş kalemlerinin yüzü oldu. Lady Gaga ile tanıtılan kaş kalemleri tam 13 renk seçeneğine sahip.

En soft sarı tonlarından kızıl ve kahvenin ara tonlarına kadar her renkte kaş ile uyum sağlayacak renk yelpazesine sahip.

Kampanyanın fotoğraflarını Christine Hahn çekti ve görsellerde Lady Gaga’nin kaşları kusursuz görünüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sarah Tanno-Stewart (@sarahtannomakeup)'in paylaştığı bir gönderi

Fonda sarı dolgun saçları, mükemmel bir makyaj ile yüzünde ön plana çıkan kaşları ile kampanya görselleri çokça beğenildi.

Kampanyanın makyaj sanatçısı Sarah Tanno, görsellerdeki makyajda Lady Gaga için iki ayrı tonda kaş kalemi kullanıldığını belirtiyor.

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