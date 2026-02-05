Bu kış gardıropların en trend rengi: Çikolata kahvesiyle kombin önerileri
Gardıroplarımızda yıllardır hüküm süren o 'siyah her şeye uyar' kuralını biraz esnetmeye ne dersiniz? Çünkü bu kış podyumlardan sokaklara, mağaza vitrinlerinden influencer karelerine kadar her yeri tek bir renk sardı: Çikolata Kahvesi! Peki, nasıl kombin yapacağız?
1 / 10
Siyah kadar asil ama ondan çok daha yumuşak ve lüks duran kahveyi kombinlemek aslında sandığınızdan çok daha eğlenceli. Hadi, bu tatlı trendi 'rüküş' olmadan nasıl üzerimizde taşırız, beraber bakalım...
Credit: Pinterest @julijageorg
2 / 10
Credit: Pinterest @bonbob_chic
3 / 10
Credit: Pinterest @farahdevi
4 / 10
Credit: Pinterest @sarinanna