Bu sonbahar ve kışta favoriniz olacak 5 topuz modeli
Soğuk hava demek, atkılar, bereler ve boynu saran yüksek yakalı kazaklar demektir. Bu kış aksesuarlarıyla en iyi uyumu yakalamanın ve saçların rüzgarda dağılmasını engellemenin en zarif yolu ise topuzlardır...
Topuzlar, sadece pratik olmakla kalmaz; aynı zamanda yüz hatlarını öne çıkarır ve kışlık giysilerinize anında sofistike bir dokunuş katar. İşte bu sonbahar ve kış sezonunda zirveye çıkan ve favoriniz olacak 5 şık topuz modeli...
Credit: Instagram @imaanhammam
Credit: Instagram @oliviatps
Credit: Instagram @hannaschonberg