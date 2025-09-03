Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi

Biz sarışınlar için yılın en güzel ritüellerinden biri, yaz aylarında güneşin etkisiyle saçlarımızın tonunu açmaktır. Ama sonbahar kapıyı çaldığında, hava serinledikçe saçlarımızda da daha sıcak, daha derin ve daha zengin tonlar ararız. İşte yazın açılan saçlara veda edip, sonbaharın o sıcacık ruhuna uyum sağlayabileceğiniz 10 koyu sarı tonu; hem de ünlülerden örneklerle...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 12
Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi - Resim : 1

Mevsimler değişirken saç renklerimizi de yenileme arzusu duyarız. Özellikle sonbahar, doğanın renk paletinden ilham alarak saçlarımızda daha sıcak, daha derin ve ışıltılı tonları denemek için harika bir zamandır.  Bu sonbaharda stilinizi canlandıracak, ünlülerden ilham alarak deneyebileceğiniz 10 koyu sarı önerisiyle geldik!

2 / 12
Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi - Resim : 2

Lily-Rose Depp

 (Doğal tonlu, koyu sarı) 

3 / 12
Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi - Resim : 3

Beyonce

(Bal sarısı)

4 / 12
Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi - Resim : 4

Alix Earle

(Dip boyasız, orta açıklıkta röfle)