Bu sonbaharda deneyebileceğiniz 10 koyu sarı saç rengi
Biz sarışınlar için yılın en güzel ritüellerinden biri, yaz aylarında güneşin etkisiyle saçlarımızın tonunu açmaktır. Ama sonbahar kapıyı çaldığında, hava serinledikçe saçlarımızda da daha sıcak, daha derin ve daha zengin tonlar ararız. İşte yazın açılan saçlara veda edip, sonbaharın o sıcacık ruhuna uyum sağlayabileceğiniz 10 koyu sarı tonu; hem de ünlülerden örneklerle...
Mevsimler değişirken saç renklerimizi de yenileme arzusu duyarız. Özellikle sonbahar, doğanın renk paletinden ilham alarak saçlarımızda daha sıcak, daha derin ve ışıltılı tonları denemek için harika bir zamandır. Bu sonbaharda stilinizi canlandıracak, ünlülerden ilham alarak deneyebileceğiniz 10 koyu sarı önerisiyle geldik!
Lily-Rose Depp
(Doğal tonlu, koyu sarı)
Beyonce
(Bal sarısı)
Alix Earle
(Dip boyasız, orta açıklıkta röfle)