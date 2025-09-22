Bu sonbaharda yapabileceğiniz en trend uzun ceket kombinleri

Uzun ceketler, doğru kombinlendiğinde hem sıcak tutar hem de her görünümü anında bir üst seviyeye taşır. Klasik parçaların yanı sıra, bu yıl dokular ve cesur stiller ön plana çıkıyor. İşte bu sonbaharda mutlaka denemeniz gereken yeni uzun ceket kombinasyonları...