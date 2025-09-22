Bu sonbaharda yapabileceğiniz en trend uzun ceket kombinleri

Sonbahar mevsiminin en ikonik parçası olan uzun ceketler, 2025 yılında da gardıropların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Soğuk havalara karşı koruma sağlarken şık bir siluet yaratan uzun ceketler, bu sezon farklı tarzlarla birleşerek sokak modasına yön veriyor...

Aybüke Sengir

Uzun ceketler, doğru kombinlendiğinde hem sıcak tutar hem de her görünümü anında bir üst seviyeye taşır. Klasik parçaların yanı sıra, bu yıl dokular ve cesur stiller ön plana çıkıyor. İşte bu sonbaharda mutlaka denemeniz gereken yeni uzun ceket kombinasyonları...

Credit Pinterest: @JamilleCastro-Gomez

Credit Pinterest: @BelleMcNeil

Credit Instagram: @chervinska_