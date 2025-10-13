Bu sonbaharın favori 15 pileli eteği ve pileli etek giymenin şık yolları

Bu sezonun öne çıkan trendlerinden biri pileli etekler — ama aklınıza gelen okul tarzı, mini versiyonlar değil. Bu pileli etekler daha uzun, daha hacimli ve modern, olgun bir dokunuşa sahip. Podyumda Tory Burch, kolej üniformasını bir üst seviyeye taşıyarak pileli etekleri kemerle tamamlayıp deri ceketler ve zarif ceketlerle kombinledi. Altuzarra’da dikkat çeken bir görünümde ise metal zımbalarla süslenmiş, dökümlü A-kesim pileli etek öne çıktı.

Pinterest @yesseniaabernathy592