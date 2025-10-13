Bu sonbaharın favori 15 pileli eteği ve pileli etek giymenin şık yolları
Sonbahar ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte uzun pileli etekler, yine gardıropların en şık ve çok yönlü parçalarından biri olarak modadaki popülerliğini sürdürüyor. Aşağıda ofiste, hafta sonunda ve daha pek çok ortamda şık bir şekilde giyebileceğiniz 15 farklı pileli etek modelini görebilirsiniz...
Bu sezonun öne çıkan trendlerinden biri pileli etekler — ama aklınıza gelen okul tarzı, mini versiyonlar değil. Bu pileli etekler daha uzun, daha hacimli ve modern, olgun bir dokunuşa sahip. Podyumda Tory Burch, kolej üniformasını bir üst seviyeye taşıyarak pileli etekleri kemerle tamamlayıp deri ceketler ve zarif ceketlerle kombinledi. Altuzarra’da dikkat çeken bir görünümde ise metal zımbalarla süslenmiş, dökümlü A-kesim pileli etek öne çıktı.
Sacai ve Prada gibi markalar da koleksiyonlarında pileli eteklere düzenli olarak yer veriyor. Podyum dışında ise Moda Haftası boyunca sokak stilinde bu silueti sıkça gördük; katılımcılar pileli etekleri sonbaharın vazgeçilmez katman parçaları olan bisiklet yaka kazaklar ve barn ceketlerle kombinlediler.
Uzun pileli eteği sonbahar aylarında şık ve sıcak tutacak şekilde kombinlemek oldukça kolaydır:
Casual (Günlük) Şıklık
Üst Giyim: Pileli eteği; basic tişörtler, düz renk ince trikolar veya salaş/oversize kazaklarla kombinleyin. Kazağın önünü eteğin içine sokarak silüeti dengeleyebilirsiniz.
Dış Giyim: Üzerine oversize blazer ceket, denim ceket (sonbahar başında) ya da klasik trençkot alarak kombini tamamlayın.
Ayakkabı: Beyaz sneakerlar (spor şıklık için) ya da loaferlar (daha zarif bir hava için) tercih edebilirsiniz.
Ofis ve Klasik Stil
Üst Giyim: Beyaz veya nötr renklerde klasik bir gömlek veya ince boğazlı triko tercih edin.
Dış Giyim: Belden oturtmalı, dar kesimli blazer ceket veya yün kumaş bir ceketle profesyonel bir görünüm elde edin.
Ayakkabı: Topuklu ayakkabılar (stiletto), uzun deri çizmeler veya şık süet botlar kombini sofistike hale getirecektir.
