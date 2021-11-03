Bucket şapka nasıl kombinlenir? Ünlülerden 20 bucket şapka kombini

Bucket şapkalar 2020 sezonundan beri en trend şapka modelleri arasında. İlk başlarda ilkbahar-yaz sezonunda kullanılan bucket şapkalar artık kış kombinlerimizde de yerini alıyor. Ünlü isimlerin ve influencerların bucket şapka tercihlerini ve kombinlerini yakından inceleyelim... (Ayrıca, bu sezonun bir diğer modası olan şişme yeleklere bir göz atalım)

Lilly Collins'in Emily in Paris dizisinde yeşil kombinine, yeşil ekoseli bir bucket şapka eşlik ediyor