Bucket şapka nasıl kombinlenir? Ünlülerden 20 bucket şapka kombini
2020 ilkbahar-yaz sezonunda başlayan bucket şapka trendi en favori şapka modelleri arasındaydı. 2020'den günümüze hala trend olan bucket şapkalar artık sonbahar-kış sezonunda da karşımıza çıkıyor. Peki bucket şakpalar nasıl kombinlenir? İşte ünlülerin ve influencerların bucket şakpa kombini...
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Bucket şapkalar 2020 sezonundan beri en trend şapka modelleri arasında. İlk başlarda ilkbahar-yaz sezonunda kullanılan bucket şapkalar artık kış kombinlerimizde de yerini alıyor. Ünlü isimlerin ve influencerların bucket şapka tercihlerini ve kombinlerini yakından inceleyelim... (Ayrıca, bu sezonun bir diğer modası olan şişme yeleklere bir göz atalım)
Lilly Collins'in Emily in Paris dizisinde yeşil kombinine, yeşil ekoseli bir bucket şapka eşlik ediyor
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Dua Lipa leopar desenli bucket şapkasını simsiyah bir kıyafetle kombinlemiş
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Türk influencerlardan Ala Tokel kiremit renginin en çok yakıştığı leopar desenli bluzu ile kombinlemiş
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Gamze Erçel'in bembeyaz kombinine leopar desenli bucket şapka eşlik ediyor
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