Burberry 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu: Daniel Lee ve Celia Birtwell’den çiçeksi dönüşüm

Celia Birtwell Dokunuşu: Sert Siluetlerde Çiçeksi Esinti

Burberry denince akla gelen ilk şey; fırtınalara, yağmurlara dayanıklı gabardin kumaşlar, keskin trençkot hatları ve ikonik ekose desenleridir. Ancak Daniel Lee, 2027 İlkbahar/Yaz podyumunda bu yapıyı bozmadan dönüştürmeyi başardı.

Celia Birtwell’in fırçasından çıkan romantik çiçek motifleri, illüstratif baskılar ve pastel tonlar; markanın zamansız trençkot astarlarına, uçuşan ipek elbiselerine ve dökümlü gömleklerine sızdı. Sert ve koruyucu dış giyim parçaları, içeriden dışarıya taşan bu romantik desenlerle dengelendi. Böylece ortaya hem şehre ve doğaya hazır hem de sanatsal derinliği olan son derece özgür bir koleksiyon çıktı.