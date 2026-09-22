Burberry 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu: Daniel Lee ve Celia Birtwell’den çiçeksi dönüşüm
Londra Moda Haftası’na damga vuran Burberry, ikonik trençkot ve ekose kodlarını Celia Birtwell imzalı canlı çiçek motifleriyle buluşturarak İlkbahar/Yaz 2027 podyumunda adeta çiçek açıyor...
Londra Moda Haftası’nın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen gösterilerinden biri olan Burberry 2027 İlkbahar/Yaz defilesi, moda dünyasına hem tanıdık hem de son derece taze bir nefes sundu. Kreatif Direktör Daniel Lee, göreve geldiği günden bu yana markanın köklü "Britishness" (İngilizlik) mirasını modernleştirmeye devam ederken, bu kez odağını İngiltere’nin bohem, sanatsal ve özgür ruhuna çevirdi.
Koleksiyonun en büyük sürprizi ve ilham kaynağı ise hiç şüphesiz 1960’lar ve 70’lerin ikonik İngiliz tekstil tasarımcısı Celia Birtwell ile gerçekleştirilen iş birliği oldu. Sanat ve moda tarihine yön veren Birtwell’in imzasını taşıyan romantik baskılar, desenler ve illüstrasyonlar; Burberry’nin asker kökenli sert siluetlerini yumuşatarak podyumu adeta canlı bir İngiliz bahçesine dönüştürdü.
Celia Birtwell Dokunuşu: Sert Siluetlerde Çiçeksi Esinti
Burberry denince akla gelen ilk şey; fırtınalara, yağmurlara dayanıklı gabardin kumaşlar, keskin trençkot hatları ve ikonik ekose desenleridir. Ancak Daniel Lee, 2027 İlkbahar/Yaz podyumunda bu yapıyı bozmadan dönüştürmeyi başardı.
Celia Birtwell’in fırçasından çıkan romantik çiçek motifleri, illüstratif baskılar ve pastel tonlar; markanın zamansız trençkot astarlarına, uçuşan ipek elbiselerine ve dökümlü gömleklerine sızdı. Sert ve koruyucu dış giyim parçaları, içeriden dışarıya taşan bu romantik desenlerle dengelendi. Böylece ortaya hem şehre ve doğaya hazır hem de sanatsal derinliği olan son derece özgür bir koleksiyon çıktı.
Trençkotun Yeniden Doğuşu ve Özgür Kumaşlar
Daniel Lee, Burberry’nin genetiğinde yer alan trençkot siluetini bu sezon daha hafif, akışkan ve çabasız bir formda sundu. Geleneksel ağır gabardinlerin yerini; su geçirmez ama hafifletilmiş yeni nesil kumaşlar, ipek karışımları ve transparan detaylar aldı.