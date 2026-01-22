Çabasız şıklığın gizli formülü: 'Olsen Tuc' ile stilini güncelle
Moda dünyasında trendler hızla gelip geçerken, bazı teknikler vardır ki stil sahibi görünmenin "altın kuralı" haline gelir. Son dönemin en çok konuşulan, sokak stilinden podyumlara kadar her yerde karşımıza çıkan o gizli formül: Olsen Tuck!
Eğer siz de aynanın karşısında dakikalarca uğraşmanıza rağmen o "çabasız ama havalı" görünümü yakalayamıyorsanız, bu basit ama etkili dokunuşla tanışma vaktiniz geldi demektir. İşte 'Olsen Tuc' ile saç kıyafetle bütünleşiyor ve doğal, dağınık ama şık bir akış sağlıyor.
Credit: Pinterest @ingridortizb
Olsen Tuck’ın sessiz kahramanları var: İnce dokulu balıkçı yaka, yüksek yakalı ceket, oversize atkı, akışkan bluz...
Credit: Instagram: @shan_mcconnell
Credit: Pinterest @brinleemonettee
Credit: Pinterest @mafguerreiro