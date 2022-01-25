Canlı dokunuşlar: Dior Haute Couture ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonu
Dior, Haute Couture ilkbahar-yaz 2022'nin koleksiyonu Paris moda haftasında yerinş aldı. Yenilikleri bilimle bütünleyen Maria Grazia Chiuri Dior Haute Couture 2022 koleksiyonunu moda severlere sundu.
Paris Moda Couture haftası'nın başlamasıyla moda severlerle buluşan Dior, farklı detaylardan oluşan tasarımlarını el işçiliğiyile bütünlüyor. Koleksiyonun imzalarından olan çoraplar, farklı parçalar ve çok boyutlu yapılar, işlemeler sayesinde canlı bir bağlantı kuruyor. Defilenin tasarımında ise Chanakya School Of Craft'la eşsiz çalışmalar vurgulanıyor.
Nakışın sadece dekoratif bir şey olmadığının vurgulanmasını isteyen koleksiyonunda, kaşmir pelerinler işlemelerle bütünleşti. Nakış işlemelerinin farklı bir yorumuyla yeniyle eski bir arada uyumlandı.
Koleksiyonunda, erkek ve dişi, gerçek ve gerçeküstü, aksiyon ve dinginlik arasındaki ikililiği dengeleyen geleneksel Hint motifleri ve manevi soyutlamaları tasvir ediliyor.
Gösteri dekoru, Hintli sanatçılar Madhvi ve Manu Parekh'in Mumbai'deki Chanakya atölyeleri ve Chanakya School of Craft’tın tasarımcıları tarafından tasarlandı.