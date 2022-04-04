Canlı renklerin ışıltısı! 2022 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri geri döndü! Dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törende yılın en iyi müzik sanatçısı, yılın şarkısı gibi kategorilerde ödüller verildi. İşte müzik dünyasının en prestijli gecesinde ünlülerin kırmızı halı görünümleri
64. Grammy Müzik Ödülleri Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede sadece ödül konuşulmadı aynı zamanda ünlü isimlerin kırmızı halı şıklığı da gündem oldu. Bu kırmızı halıda en çok dikkat çeken ise canlı renkler oldu! İşte yıldızların kırmızı halı şıklığı... (Ayrıca 2022 Grammy Ödülleri kazananları tam listesine '2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu' haberimizden bakabilirsiniz.)
Doja Cat, mavi Versace elbisesi ile tam not aldı!
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Ünlü model Chrissy Teigen, Nicole + Felicia Couture elbisesi ile tam bir Barbie bebek gibi olmuştu.
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Olivia Rodrigo bu sene Vivienne Westwood elbisesi ile göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcı, pembe ve mor taşlarla süslenmiş sofistike siyah sütun elbisesini, siyah satenden her zaman popüler olan eldivenlerle tasarlandı. Ayrıca bu klasik görünümü her zamanki Y2K stiliyle uyumlu bir yapay elmas chocker ve Anabela Chan siyah elmas küpeleriyle görünümünü tamamladı.
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Dua Lipa, Vintage Versace elbisesi ile kırmızı halıda şıklığını konuşturdu. Versace'nin vintage siyah deri elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Dua Lipa'nın elbisesi, 90'larda Donatella Versace ve Cindy Crawford ile Kaia Gerber tarafından giyildi.
- Dua Lipa ve Megan Thee Stallion, Grammy'de ikonik Whitney Houston, Mariah Carey şakasını canlandırdı
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