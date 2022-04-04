Canlı renklerin ışıltısı! 2022 Grammy Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

64. Grammy Müzik Ödülleri Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede sadece ödül konuşulmadı aynı zamanda ünlü isimlerin kırmızı halı şıklığı da gündem oldu. Bu kırmızı halıda en çok dikkat çeken ise canlı renkler oldu! İşte yıldızların kırmızı halı şıklığı... (Ayrıca 2022 Grammy Ödülleri kazananları tam listesine '2022 Grammy Ödülleri'nin kazananları belli oldu' haberimizden bakabilirsiniz.)

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