Chanel 2026 İlkbahar/Yaz defilesinde ünlülerin ön sıra tarzı
Paris Moda Haftası'nın en prestijli etkinliklerinden olan Chanel 2026 İlkbahar/Yaz defilesi, moda dünyasının ve sinema yıldızlarının akınına uğradı. Defilenin ön sırası adeta markanın mirasını ve güncel ruhunu yansıtan bir moda şölenine dönüştü...
Paris Moda Haftası'nın kapanış gününde Chanel, Gabrielle Chanel'in imzası haline gelen stillere getirdiği kararlı ve modern yorumuyla konukları büyüleyen yeni sanat yönetmeni Matthieu Blazy'nin merakla beklenen ilk koleksiyonuna ev sahipliği yaptı.
Paris'in simgelerinden biri olan ve rengarenk bir galaksi şeklinde dekore edilen Grand Palais'de bir araya gelen 2300 davetli arasında ön sırada olan yıldızların tarzını mercek altına aldık!
Penélope Cruz
Kendall Jenner