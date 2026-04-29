Chanel Cruise 2026-27 defilesi ön sıra yıldızları ve stil görünümleri: Nicole Kidman, A$AP Rocky ve daha fazlası

Kreatif direktör Matthieu Blazy’nin “Sous le salon la plage” (Salon şıklığından sahile) konseptli Chanel Cruise 2026-27 koleksiyonu, Biarritz’in tarihi Art Deco binasında tanıtıldı.



Gabrielle Chanel’in 1926 tarihli ikonik siyah elbisesinin sadık bir yorumuyla başlayan defile, işlevsel şıklığın sinyallerini verdi. Hareket özgürlüğünü temel alan koleksiyonda; denizci üniformaları, bask çizgileri ve rafya dokular öne çıkarken; valiz formlu çantalar ile deniz kabuğu detaylı aksesuarlar "yolculuk" temasını güçlendirdi.

Defileyi ön sıradan takip eden Nicole Kidman, Tilda Swinton, Marion Cotillard ve Sofia Coppola gibi isimlere A$AP Rocky de eşlik etti. A$AP Rocky, kızı Rocki için saklayacağı bebek ayakkabısı detaylı çantasıyla dikkat çekerken; Tilda Swinton ise marka mirasına olan saygısını, "Coco Chanel’e, onu canlandırmayı aklımdan geçirmeyecek kadar büyük bir saygı duyuyorum. Bence o, Matthieu Blazy’nin kalemi aracılığıyla zaten kendisini anlatmaya devam ediyor" sözleriyle vurguladı.



