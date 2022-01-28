Chanel Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu

Chanel'in kreatif direktör Virginie Viard, bu sefer klasik Chanel görünümünden ödün vermeden daha ince işlemeler yaparak farklı bir yorum kattı. Chanel deyince aklınıza tüvit bir ceket ve etek geliyor ama Viard, bu sefer 80'lere dönüp kostümleri tüy ve şifon detaylarla vurguladı.