Chanel Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonu
Paris moda haftasında bu sefer gözler Chanel'in üzerindeydi. Etkileyici ve beklenmedik şovla açılışı yapan Chanel, İlkbahar-Yaz 2022 Haute Couture defilesini gerçekleştirdi. Açılışı Charlotte Casiraghi yaparken, Chanel'in kreatif direktörü Virginie Viard'un elegan tasarımları herkesi büyüledi.
2020'den beri süre gelen digital şovlara ara verildikten sonra podyumlara geri dönüldü. Paris moda haftasında Chanel tüm dikkatleri üzerine çekti. Chanel İlkbahar-Yaz 2022 Haute Couture Defilesi, Paris'te, Grand Palais Ephemere'de gerçekleşti. Defilenin açılışın Monako Presesi Caroline’in büyük kızı ve aynı zamanda Grace Kelly’nin torunu Charlotte Casiraghi ata binerek yaptı. Gösterinin seti, Fransız çağdaş sanatçı Xavier Veilhan tarafından tasarlandı.
Chanel'in kreatif direktör Virginie Viard, bu sefer klasik Chanel görünümünden ödün vermeden daha ince işlemeler yaparak farklı bir yorum kattı. Chanel deyince aklınıza tüvit bir ceket ve etek geliyor ama Viard, bu sefer 80'lere dönüp kostümleri tüy ve şifon detaylarla vurguladı.
Geçmiş sezonlarda, Viard büyük ölçüde punk görünümünden ilham alırken bu sefer daha geleneksel ve zanaatkar moda görünümünden ilham aldı. Punk eğilimli kıyafetlerin bazıları daha estetik ve daha zarif bir dokunuşla desteklendi.
Tasarımcı, bu kez boncuklarla, desenlerle, ince kumaşlarla ve tüylerle tasarladığı görünümlerini ön plana çıkardığı dikkatlerden kaçmadı. Defilede daha koyu renkler hakimken defilenin sonunda zarafeti yansıtan gelinlik modeli de defileye damga vuran tasarım oldu.