Chanel, Selena Gomez'in Altın Küre Ödülleri'ndeki elbisesi için 323 saat çalışmış

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 83. Altın Küre Ödülleri'nde, Only Murders in the Building dizisinde canlandırdığı Mabel Mora rolüyle Televizyon Dizisi, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Gomez, geceye özel tasarım bir Chanel elbiseyle katıldı.