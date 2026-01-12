Chanel, Selena Gomez'in Altın Küre Ödülleri'ndeki elbisesi için 323 saat çalışmış
83. Altın Küre Ödülleri’nde (Golden Globes) hem adaylığıyla hem de kırmızı halıdaki ihtişamıyla gecenin en çok konuşulan ismi şüphesiz Selena Gomez oldu. Gomez, adaylığını kutladığı bu özel gecede, Chanel imzalı, özel dikim bir tasarım tercih ederek zarafetin tanımını yeniden yaptı...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 83. Altın Küre Ödülleri'nde, Only Murders in the Building dizisinde canlandırdığı Mabel Mora rolüyle Televizyon Dizisi, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi. Gomez, geceye özel tasarım bir Chanel elbiseyle katıldı.
Kırmızı halıda eşi Benny Blanco ile yürüyen yıldız, omuzlarından sarkan 200’den fazla tüy, ipek şifondan yapılmış, çiçeklerle süslenmiş siyah kadife büstiyer elbise giydi. Chanel atölyesi, bu elbisenin yapımı ve detaylı nakışları için tam tamına 323 saat çalıştı.
Gomez, sivri burun siyah slingback ayakkabılar ve Chanel high jewellery küpe ve yüzüklerle görünümünü tamamladı...
Öte yandan Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti.