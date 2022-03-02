Christian Dior Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu

Tasarımcı Maria Grazia Chiuri, son kreasyonlarının kadın bedenleri için daha işlevsel olabilecek teknik çözümler bulmayı amaçladığını söyledi. Bunlar, Christian Dior'un en ikonik kreasyonu olan Bar ceketinin yüksek teknolojili bir yeniden çalışmasını içeriyordu. Bir İtalyan motosiklet aksesuarları firması olan D-Lab ile işbirliği içinde olarak yeni ceketleri daha hiperseksüalize, fütürist bir görünüm vererek aslında giysilerde bir tür koruma şeklini yansıttı.