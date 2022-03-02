Christian Dior Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu
Bu sezon farklı bakış açısı ile yaklaşan Maria Grazia Chiuri, koleksiyonunda hem güzelliği hem de koruma kalkanına odaklanarak tasarımlarına daha fütürist bir görünüm kazandırmış. Bu koleksiyonu farklı yorumları da beraberinde getirdi. İşte Christian Dior'un Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonu...
Tasarımcı Maria Grazia Chiuri, son kreasyonlarının kadın bedenleri için daha işlevsel olabilecek teknik çözümler bulmayı amaçladığını söyledi. Bunlar, Christian Dior'un en ikonik kreasyonu olan Bar ceketinin yüksek teknolojili bir yeniden çalışmasını içeriyordu. Bir İtalyan motosiklet aksesuarları firması olan D-Lab ile işbirliği içinde olarak yeni ceketleri daha hiperseksüalize, fütürist bir görünüm vererek aslında giysilerde bir tür koruma şeklini yansıttı.
Ünlü tasarımcı Maria Grazia Chiuri, aslında bu koleksiyonunda güzellik ve korunma üzerine odaklanmayı tercih etti. Pandemi döneminden beri süregelen farklı yaşam biçimimizden ilham alarak "güzellik ve korumayı" birleştirmeye odaklandığını modellerde gösterdi.
Aslında bu koleksiyonda daha çok deneysellikten giden Chiuri, yeleklerde omuz vatkalarından yararlandığı görüldü. Elbiseler üzerine korseler, dolgulu motosiklet ceketler ve koruyucu aparatlar ile hem işlevselliği artırmayı hedefleyerek deneysellikten yararlandığı anlaşıldı.
Zanaatkar modeller gözler önüne serildi. İnce terzilik işçiliğine önem veren tasarımcı koleksiyonunda da bunu da yansıttı. Bu koleksiyonunda ayrıca defilenin sonlarına doğru ortaya çıkan Christian Dior'un kış bahçesini süsleyen Jardin d'Hiver duvar halısının yorumlanmasıydı.