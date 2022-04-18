Coachella 2022: Festivale katılan ünlü isimler ve kombinleri! Kim, ne giydi?

Coachella Müzik ve Sanat Festivali, 3 yıl kapanma ardından bu yıl tekrardan kaldığı yerden devam etti. Maske olmadan, sınırlar olmadan gerçekleşen festivalde pek çok ünlü isim sahne alırken diğer ünlü isimler ise kostümleriyle ışıl ışıl parladı. Pandemiden sonra ikiye ayrılan moda akımı bu sene Coachella'da da kendini gösterdi. Pandemiden sonrası rahatlık ön plana çıkmakla birlikte, Z kuşağından yükselen Y2K modasıda Coachella'da moda geçiti yarattı. Bohem tarzının ön planda olduğu festivalde pullar, payetler, parıltılar ve neon renklerin ağırlıklı olduğu makyajlar da ön plana çıktı. Ünlü isimlerin sosyal medyayı kasıp kavuran Coachella 2022 görünümleri...

Paris Hilton