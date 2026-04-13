Coachella 2026 sahnesinde Sabrina Carpenter: Christian Dior imzalı özel tasarım kombinler

Coachella 2026’nın en çok beklenen isimlerinden biri olan Sabrina Carpenter, festivalin ilk hafta sonunda Kaliforniya, Indio’da sahne aldı. Pop yıldızı, ana sahneyi Hollywood temalı bir sete dönüştürerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir performans sundu. Sahne tasarımında kullanılan "Hollywood Hills" dekoru ve "Şöhret Yolu" (Walk of Fame) konseptli uzun podyum, sanatçının kendi tarzıyla bütünleşen "Eski Hollywood" atmosferini pekiştirdi.



Carpenter’ın festival görünümü için stilisti Jared Ellner ve kreatif direktörü Brett Alan Nelson, dünyaca ünlü moda evi Christian Dior ile bir araya geldi. Şov boyunca sergilenen dört farklı kostümün tamamı, tasarımcı Jonathan Anderson tarafından bu geceye özel olarak hazırlandı.

