Coachella 2026 sahnesinde Sabrina Carpenter: Christian Dior imzalı özel tasarım kombinler
Coachella 2026’nın resmi ana sanatçılarından biri olan Sabrina Carpenter, festivalin açılış gecesinde Christian Dior imzalı özel tasarımlarıyla sahne aldı. Pop yıldızı, nostaljik Hollywood esintili şovu ve göz alıcı sahne stilleriyle izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.
Coachella 2026’nın en çok beklenen isimlerinden biri olan Sabrina Carpenter, festivalin ilk hafta sonunda Kaliforniya, Indio’da sahne aldı. Pop yıldızı, ana sahneyi Hollywood temalı bir sete dönüştürerek izleyicilere hem görsel hem de müzikal bir performans sundu. Sahne tasarımında kullanılan "Hollywood Hills" dekoru ve "Şöhret Yolu" (Walk of Fame) konseptli uzun podyum, sanatçının kendi tarzıyla bütünleşen "Eski Hollywood" atmosferini pekiştirdi.
Carpenter’ın festival görünümü için stilisti Jared Ellner ve kreatif direktörü Brett Alan Nelson, dünyaca ünlü moda evi Christian Dior ile bir araya geldi. Şov boyunca sergilenen dört farklı kostümün tamamı, tasarımcı Jonathan Anderson tarafından bu geceye özel olarak hazırlandı.
SAHNEDEKİ STİL DÖNÜŞÜMÜ
Performansın farklı bölümlerinde hikayeye uygun olarak kostüm değişiklikleri yaşandı. Carpenter, sevilen şarkısı "Manchild" ile sahneye kırmızı bir Dior paltoyla çıktı. Ardından bu parçayı çıkararak altındaki düşük omuzlu, payetli kırmızı mini elbiseyi sergiledi.
Şovun ilerleyen dakikalarında 70’ler stilini yansıtan altın payetli bir mini elbise tercih eden Carpenter, bu görünümünü kabarık şampanya rengi şifon kollarla tamamladı.
"BED CHEM" İLE BEYAZ NOSTALJİ
"Bed Chem" performansı sırasında iç giyim estetiğinden ilham alan nostaljik bir görünüme geçiş yapıldı. Sanatçı, beyaz boncuklu saçaklı büstiyeri ve hareketli eteğiyle iddialı bir koreografi sergiledi.
DRAMATİK KAPANIŞ
Gecenin kapanışında "Espresso" gibi hitlerini seslendiren Carpenter, en dikkat çekici kostümünü sona sakladı. Korseli siyah dantel bir bodysuit giyen yıldız, görünümünü heykelsi bir dantel pelerinle tamamlayarak festivalin "daha fazlası, daha iyidir" mottosuna vurgu yaptı.
Müzik ve moda dolu bu şovda, izleyicileri şaşırtan bir diğer detay ise Will Ferrell’ın beklenmedik katılımı oldu. Aktörün kısa süreli sahne performansı, geceye eğlenceli bir not bıraktı.