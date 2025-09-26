Dakota Johnson'ın kırmızı halı görünümü: Gucci özel tasarım

Bir uzun bir kısa kullandığı saçları ile barışan Dakota Johnson, güzellik imzasını saçlarından yana kullanarak makyaj konusunda doğal bir tavra bürünüyor. Dumanlı göz makyajını ve koyu renk rujları asla aynı anda uygulamayan Dakota Johnson, çoğunlukla var ile yok denecek arasında bir makyaj yapıyor.