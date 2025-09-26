Dakota Johnson'ın kırmızı halı görünümü: Gucci özel tasarım
Transparan elbise trendinin en iddialı temsilcilerinden Dakota Johnson, tarzıyla yine tüm bakışları üzerine çekti. Başarılı oyuncu, Zurich Film Festivali kırmızı halısında Gucci imzalı, elektrik mavisi tonlardaki göz alıcı bir elbiseyle boy gösterdi.
Dakota Johnson'ı çok uzun süredir beyazperdede uzun kahverengi saçları ve kakülleri ile görsek de aslen sarışın. Hatta kariyerinin ilk yıllarında uzunca bir süre sarı saçlarını kullanan Dakota Johnson, bir dönem kızıl rengi bile denemiş.
Bir uzun bir kısa kullandığı saçları ile barışan Dakota Johnson, güzellik imzasını saçlarından yana kullanarak makyaj konusunda doğal bir tavra bürünüyor. Dumanlı göz makyajını ve koyu renk rujları asla aynı anda uygulamayan Dakota Johnson, çoğunlukla var ile yok denecek arasında bir makyaj yapıyor.
"The Lost Daughter" ve "A Bigger Splash" gibi ödüllü yapımlarda başrolde rol alan Dakota Johnson, elbise tercihinde dantel kumaşı sıklıkla kullanıyor.
Johnson, son olrak 2025 Zürih Film Festivali’nde kırmızı halıda objektiflere takıldı.